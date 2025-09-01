Ющенко показав своє щастя (фото)

Ющенко звернувся до своєї дружини: Ти наповнила моє життя змістом і світлом

Третій президент України Віктор Ющенко зворушливо привітав дружину Катерину з днем народження. Сьогодні, 1 вересня, їй виповнилося 64 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Ющенка у Facebook.

«Іноді мені здається, що в тобі живе чарівна сила, яка дозволяє тобі творити дива щодня. Але я знаю, що це не магія, а неймовірна сила твого характеру, мудрість і добре серце, що сповнене безмежного терпіння та любові. ​Моя Катерино, я пишаюся тобою і кожною хвилиною, проведеною поруч. Ти – найніжніша і найпрекрасніша леді, з якою я збудував наш світ. Ти – мама, яка надихає, і дружина, яка дарує щастя», – йдеться у дописі.

Ющенко додав, що якщо його запитають, що таке щастя, то він просто покаже на свою дружину. Експрезидент наголосив, що для нього є честю бути її чоловіком.

«Ти наповнила моє життя змістом і світлом. Ти – мій дім, моя радість і моє натхнення. З тобою я зрозумів, що таке справжнє кохання. У цей особливий день, я бажаю тобі, щоб доля завжди була прихильною, а кожна мить дарувала тільки світлі емоції. Нехай твій шлях завжди освітлює зірка щастя, а наше кохання буде твоїм надійним захистом. ​Я обіймаю тебе, моя єдина, міцніше, ніж будь-коли. З днем народження, кохана!», – зазначив Ющенко.

Зауважимо, що Віктор Ющенко та Катерина одружилися у 1998 році (другий шлюб експрезидента). У 1999 році у них народилася перша дитина – Софія. Згодом, у 2001 народилася дочка Христина, а у 2004 – син Тарас.

Раніше, третій президент України Віктор Ющенко привітав свою старшу доньку Віталіну з ювілеєм. 15 квітня їй виповнилося 45 років.

До слова, у Тернополі Ющенко був особливим гостем на «ювілейному випускному» у Західноукраїнському національному університеті. Тоді на святі зібралися випускники різних років – від 1970-х до 2015-го.