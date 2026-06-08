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Ольга Полякова втрапила у скандал, з’явившись в образі Ісуса: реакція співачки на хейт

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Оля Полякова знялася у своєму кліпі в образі Ісуса Христа
фото: Іnstagram/the__nogi

Українці в мережі розритикували новий кліп Олі Полякової

Українська співачка Ольга Полякова потрапила під хвилю хейту через свій новий проєкт TheNogi. Зірка з'явилася у кліпі в образі Ісуса, що викликало обговорення у мережі. У команді артистки відреагували на критику. Про це розповідає «Главком».

Оля Полякова зняла новий кліп та потрапила у скандал

Оля Полякова знялася у своєму кліпі в образі Ісуса
Оля Полякова знялася у своєму кліпі в образі Ісуса
фото: Іnstagram/the__nogi

На акаунті нового проєкту Олі Полякової з’явилося відео з тизером до її нової пісні «Не на часі», де вона з’являється у яскравих образах та з рудим волоссям. На одному з кадрів співачка нібито виступає на сцені у барі, спочатку в яскравому одязі: панчохах та на підборах.

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В окремому відео з цього тизеру Полякова з’являється в образі Ісуса Христа. До слова, у пісні співачки є й нецензурна лексика. «Розп’ята хейтерами, закидана яйцями, але незламна!» – йдеться у дописі до тизеру.

Реакція українців на кліп Олі Полякової

Ольга Полякова втрапила у скандал, з’явившись в образі Ісуса
Ольга Полякова втрапила у скандал, з’явившись в образі Ісуса
фото: Іnstagram/the__nogi

Дане поєднання та, зокрема, згадка Ісуса Христа обурили деяких українців. У коментарях під дописами користувачі назвали новий кліп співачки неповагою до віруючих людей та «богохульством».

  • «Вважаю це богохульством… Використання таким чином, як ви зробили, хреста, на який Ісус пішов заради нашого спасіння – це дуже негідно. Бажаю вам мудрості гідно переробити це».
Ольга Полякова втрапила у скандал, з’явившись в образі Ісуса: реакція співачки на хейт фото 1
фото: скриншот Instagram
  • «Як віруючу людину, мене щиро обурюють такі речі. Для мене Хрест – це не декорація, не елемент шоу і не спосіб привернути увагу. Це святиня. Коли християнську символіку використовують для епатажу чи створення ефектної картинки, я бачу в цьому не творчість, а богохульство».
Ольга Полякова втрапила у скандал, з’явившись в образі Ісуса: реакція співачки на хейт фото 2
  • «Це огидно, видаліть це або з українського медіапростору видалять вас!»
  • «Бог осміяним бути не може!»

Водночас були й коментарі з позитивними реакціями. Іншим користувачам сподобалися нова пісня та кліп Полякової:

  • «Нарешті нормальна музика завдяки Поляковій з'являється. В цій пісні є все, що наболіло українцям!
Ольга Полякова втрапила у скандал, з’явившись в образі Ісуса: реакція співачки на хейт фото 3
фото: скриншот Instagram
  • «Як завжди, потрапили в саме серце».

Також кліп Олі Полякової українці обговорюють у соцмережі Threads. Користувачі не оцінили новий трек та відеороботу артистки і засудили використання образу Ісуса Христа у її пісні:

  • «Полякова пробила дно, так принизити віру та святих – це просто жах… Я не знаю, які слова підібрати».
  • «Багато хто, хто мав справу з богохульством такого роду, погано закінчував».
Ольга Полякова втрапила у скандал, з’явившись в образі Ісуса: реакція співачки на хейт фото 4
фото: скриншот Threads
  • «Не важливо, якої ви віри, я не нав’язую вам вірити в Бога. Але я рада, що ви розумієте, що це жах».
Ольга Полякова втрапила у скандал, з’явившись в образі Ісуса: реакція співачки на хейт фото 5
фото: скриншот Threads
  • «Боже, Господи мій. Прости їм, бо не знають, що чинять вони!»

Відповідь Олі Полякової на хейт

Оля Полякова відреагувала на критику
Оля Полякова відреагувала на критику
фото: Іnstagram/the__nogi

Оля Полякова вона відповіла на хейт у свій бік та пояснила у дописі, що значить образ Ісуса у її кліпі. За її словами, Христос є прикладом людини, яка не зрадила своїх переконань, навіть коли більшість була проти нього.

«Постать Христа – наочний наратив спротиву через прийняття. Натовп біблійний або натовп, на якому роблять себе колосом на глиняних ногах страшні монстри політичних історій – це ж один і той самий натовп. Фірштейн? Сірий, без мозку, конформний. На ньому можна кататися, а можна й пустити під ніж, коли відпрацює своє. Тож у конфлікті натовпу та його жертви (особистості з принципами, божественне в неї походження чи ні) і є унікальна ідея християнства», – йдеться у дописі виконавиці.

The Nogi - Не на часі

За словами зірки, у своєму кліпі вона демонструє християнську етику: «Християнська етика прекрасна тим, що має велику культуру сенсів. Як носії цих сенсів і як творці ми постійно працюємо з ними, надаючи їм нове дихання та інтерпретації. І у цьому приголомшливому міксі етики християнства і нашого росту з давніх часів язичництва й народилася європейська самосвідомість, про яку ми талдичимо з усіх прасок. Культура, де людина пізнає себе через зустріч із Богом».

Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова здивувала шанувальників новим творчим образом та запуском провокативного музичного проєкту TheNogi. Артистка не лише змінила стиль, а й заявила про паузу у своїй звичній кар’єрі в Україні.

Новий проєкт Полякова описує як «стервопоп 18+» – музику без фільтрів, у якій звучать гострі теми, відверті тексти та навіть нецензурна лексика. У соцмережах співачка пояснила, що TheNogi став для неї способом показати іншу сторону себе – ту, яку люди часто приховують від оточення.

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Теги: релігія скандал Оля Полякова шоубіз

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