Аріана Гранде здивувала трюком під час концерту: у мережі її порівняли з Jerry Heil

Американська співачка вражаюче поверненулася до світового турне

Американська попдіва Аріана Гранде офіційно повернулася на світову сцену, давши старт своєму першому за останні сім років концертному туру під назвою Eternal Sunshine Tour. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Ефектний старт туру

Перше грандіозне шоу 32-річної співачки, яка нещодавно здійснила музичний камбек із синглом Hate That I Made You Love Me, відбулося минулими вихідними на арені Oakland Arena в Окленді. Проте найбільше обговорень у мережі викликав видовищний і небезпечний трюк під час виступу.

Головною кульмінацією концерту став момент виконання треку Supernatural. Як видно з роликів, які глядачі активно поширюють на платформі Reddit, під час пісні бек-вокалісти й танцівники оточили зірку, частково приховавши її від публіки. У цей момент Аріану Гранде непомітно прикріпили до спеціальних тросів.

Коли балет раптово розійшовся, Гранде піднялася високо в повітря, викликавши справжній вибух овацій на стадіоні. Одягнена в білу коротку сукню з мереживом, співачка продовжувала бездоганно виконувати складні вокальні партії, доки троси повільно підіймали її спиною до сцени аж до самої стелі. Наприкінці пісні артистка буквально зникла в отворі під дахом арени, після чого світло повністю згасло.

Реакція соцмереж

Фанати засипали зірку компліментами, називаючи шоу нереальним та хвалячи за те, що вона вклалася у складне та красиве шоу. Окленд прийме ще два концерти туру 9 та 10 червня.

До слова, масштабний перформанс Аріани Гранде миттєво долетів і до українського сегменту інтернету. Користувачі соцмереж помітили разючу схожість між підвісним трюком американської попзірки та сценічними рішеннями, які раніше використовувала українська співачка Jerry Heil.

Аріана Гранде (зліва) та Jerry Heil (справа) мали подібні задумки у своїх відеороботах фото: Universal Music, Youtube-канал Jerry Heil

Зокрема, в популярній мережі Threads один із користувачів опублікував порівняння фотографій з концертів обох артисток, підписавши допис фразою: «Генії мислять однаково». Повз таку паралель не змогла пройти й сама Jerry Heil. Наша артистка була не менш вражена подібністю кадрів, залишивши під публікацією емоційний коментар: «Я в шоці, дєвачкі», а потім написавши «Аріаночка Гранде – наша».

Нагадаємо, що Jerry Heil представила нову пісню, яка завірусилася ще до прем'єри.