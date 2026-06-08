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«Все, до побачення!» Колишній концертний директор Ротару розказав, чому попрощався зі співачкою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ігор Курилів був директором концертних програм Софії Ротару у 1995-2016 рр.
фото з архіву Ігоря Куриліва

Ігор Курилів: «У 2014 році я сказав Софії Ротару: «Все, до побачення! Ноги моєї у Росії не буде»

Керівник Хору Верьовки і в минулому директор концертних програм Софії Ротару Ігор Курилів в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому припинив співпрацю із співачкою.

Як розповів Ігор Курилів, нині він рідко спілкується із Софією Ротару: «Дуже-дуже рідко, майже ні. У 2014 році я сказав їй: «Все, до побачення, моєї ноги в Росії більше не буде ніколи». І питання відпали».

Співпраця Куриліва та Ротару завершилася після 2014 року, коли розпочалася російсько-українська війна. Ігор Курилів певний час залишався директором концертних програм Софії Ротару, організовував гастролі артистки та займався фінансовими справами, хоча з 2014-го уже не їздив із нею до Росії.

«Я суто формально тоді оголосив, що не поїду туди більше зі зрозумілих причин. Але до цього часу вже над гастролями працювала Ольга (колишня концертна директорка Софії Ротару Ольга Коняхіна, – «Главком»), тому мені ця відмова не коштувала нічого», – пояснив він.

Згодом робочі зв’язки Ігоря Куриліва із Софією Ротару обірвалися. За його словами, з боку співачки образ через це не було. «Образи як такої не було», – зазначив диригент.

Наразі спілкування колишніх колег обмежується привітаннями із днем народження. Проте Ігор Курилів підтримує зв'язок із сестрою співачки артисткою Аурікою Ротару. «Зазвичай вітаю, але з минулим днем народження не вітав, бо її не було в Україні. Хоча з Аурікою (народна артистка, сестра Софії Ротару – «Главком») ми спілкуємося, і вона каже, що Соня в Маршинцях (село в Чернівецькій області, звідки Ротару родом – «Главком»), а вона тим часом на Сицилії», – розповів керівник хору ім. Г. Верьовки Ігор.

З розповідей Ауріки Ротару, її сестра «займається садом і городом у Конча-Заспі». «Так, Соня мені казала: «Я і тобі тут будиночок побудую. Будеш качок, гусей вирощувати…». Але я відмовився», – додав Курилів.

Нагадаємо, народна артистка Ауріка Ротару в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповіла про стосунки з сестрою Софією Ротару під час війни в Україні та підтвердила, що співачка займається благодійністю. Софія живе поблизу Києва, підтримує контакт із родиною і має фонд для допомоги українським військовим.

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Теги: співачка Софія Ротару шоубіз

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