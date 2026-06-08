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Керівник Хору Верьовки пояснив, чому тепер на сцені чоловіків вдвічі менше ніж жінок

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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За останній час колектив втратив частину артистів-чоловіків
фото: glavcom.ua

Ігор Курилів: «Я взагалі не можу зрозуміти ставлення до хору Верьовки»

Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки зіткнувся з нестачею чоловіків у складі колективу через мобілізацію та обмежені можливості бронювання працівників. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів генеральний директор та художній керівник хору Ігор Курилів.

За останній час колектив втратив частину артистів-чоловіків. Частина перейшла працювати до інших творчих колективів, де передбачено ширші можливості для бронювання, а дехто нині проходить військову службу.

«Плюс недостатнє бронювання – у мене зараз сім хлопців просто як корова язиком злизала. Одні перебігли в ансамбль Збройних сил, бо там дається відстрочка. Решта ще кудись подались, троє зараз служать в армії», – сказав Курилів.

На запитання щодо рівня бронювання працівників Курилів повідомив, що наразі хор Верьовки має право забронювати лише половину військовозобов'язаних працівників. «У нас бронь – 50% (від кількості військовозобов'язаних, – «Главком»). Водночас у Капели бандуристів і в Національного оркестру народних інструментів – 100%», – зазначив керівник колективу.

Курилів також висловив нерозуміння підходів держави до роботи одного з найвідоміших українських мистецьких колективів. «Я взагалі не можу зрозуміти ставлення до хору Верьовки. Дивуюсь, що приходять до влади нові люди, і їм обов'язково треба щось перебудовувати. Вони не думають, чи від того стане краще, чи навпаки гірше, але обов'язково треба щось нове робити», – сказав Курилів.

За словами керівника хору, артисти регулярно цікавляться питанням збільшення кількості заброньованих працівників: «Артисти дуже гарно, тепло ставляться до мене, але ні-ні, та й дорікнуть: «Ігорю Володимировичу, ну скільки можна? Ви робите щось з тою бронею чи ні?» Я кажу: «Слухайте, в мене друзі, два депутати, пішли до Михайла Федорова (міністр оборони – «Главком») говорити про хор Верьовки, а він сказав: «Не дражніть гусей, бо будете всі служити»… У нас у концертмейстра оркестру, народного артиста України син – скрипаль. Хлопець воював і загинув».

Водночас із дозволами на закордонні гастролі, за словами Куриліва, проблем немає. Керівник хору також підтвердив, що нестача чоловіків помітна навіть під час концертів.

«Так, 15 чоловіків, і тих я ледве зібрав. Один так і не прийшов, бо боїться з хати виходити, щоб не впіймали», – сказав він, коментуючи ситуацію на одному з останніх виступів колективу.

Курилів також розповів про випадок із працівником хору, який мав бронювання, але все одно потрапив до територіального центру комплектування. «Навіть був випадок, що одного нашого хлопця з бронею забрали, і лише після того, як привезли в ТЦК і три години там протримали, відпустили. Це якесь лихо», – заявив керівник колективу.

Нагадаємо, 30 травня уряд змінив правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Зокрема, було запроваджено новий зарплатний критерій, змінено порядок врахування працівників за сумісництвом та розпочато перегляд критеріїв критичності підприємств. Водночас чинні бронювання та статус критично важливих підприємств зберігатимуться до 1 вересня 2026 року.

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Теги: мобілізація чоловік Хор Верьовки сцена бронювання від мобілізації

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