Донька Степана Гіги поділилася архівним відео з батьком та зворушила мережу

Артистка показала, як батько підтримував її на виступах

Донька народного артиста України Степана Гіги співачка Квітослава згадала покійного батька та зворушила мережу архівним відео. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис артистки в Іnstagram.

Квітослава Гіга опублікувала відео, де Степан Гіга сидить у залі під час її виступу. На відео можна почути, як донька артиста виконує свою пісню «Україна», а він у цей момент слухає та спостерігає за нею.

«Найважливіший глядач сьогодні на небесах. Твоя любов і віра в мене досі звучить у кожній ноті», – підписала свій допис співачка.

Це відео зворушило українців. Зокрема, користувачі залишали під дописом Квітослави Гіги коментарі та згадували про талант її батька.

«Він завжди поруч, у вашому серці й у вашому голосі».

«Ви знаєте так бракує погляду маестро зі сцени! Буває дуже сумую за цим неймовірним артистом!»

фото: скриншот Instagram

«Любов в очах».

«Світла пам'ять вашому батькові. Великий артист!»

фото: скриншот Instagram

«А ж не віриться, ніби сидить зараз на концерті».

фото: скриншот Instagram

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