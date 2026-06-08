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Донька Степана Гіги поділилася архівним відео з батьком та зворушила мережу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Квітослава Гіга та Степан Гіга
колаж: glavcom.ua

Артистка показала, як батько підтримував її на виступах

Донька народного артиста України Степана Гіги співачка Квітослава згадала покійного батька та зворушила мережу архівним відео. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис артистки в Іnstagram.

Квітослава Гіга опублікувала відео, де Степан Гіга сидить у залі під час її виступу. На відео можна почути, як донька артиста виконує свою пісню «Україна», а він у цей момент слухає та спостерігає за нею.

«Найважливіший глядач сьогодні на небесах. Твоя любов і віра в мене досі звучить у кожній ноті», – підписала свій допис співачка.

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Це відео зворушило українців. Зокрема, користувачі залишали під дописом Квітослави Гіги коментарі та згадували про талант її батька.

  • «Він завжди поруч, у вашому серці й у вашому голосі».
  • «Ви знаєте так бракує погляду маестро зі сцени! Буває дуже сумую за цим неймовірним артистом!»
Донька Степана Гіги поділилася архівним відео з батьком та зворушила мережу фото 1
фото: скриншот Instagram
  • «Любов в очах».
  • «Світла пам'ять вашому батькові. Великий артист!»
Донька Степана Гіги поділилася архівним відео з батьком та зворушила мережу фото 2
фото: скриншот Instagram
  • «А ж не віриться, ніби сидить зараз на концерті».
Донька Степана Гіги поділилася архівним відео з батьком та зворушила мережу фото 3
фото: скриншот Instagram

Зазначимо, 12 грудня 2025 року, у віці 66 років у Львові внаслідок хвороби помер народний артист України Степан Гіга. Степан Гіга помер у реанімації Першого медичного об'єднання міста Львова.

Нагадаємо, Квітослава та Степан Гіга-молодший написали пісню-присвяту своєму батькові народному артисту України Степану Гізі. Діти Степана Гіги розповіли, що їхня нова пісня «Ти наш янгол» є присвятою їхньому легендарному батькові. Квітослава Гіга та Степан Гіга-молодший виконали пісню для свого батька у дуеті.

До слова, сім'я легенди української естради Степана Гіги перервала мовчання після тяжкої втрати. Квітослава та Степан-молодший відверто розповіли про те, як артист боровся з хворобою, чому до останнього виходив до глядачів через нестерпний біль та якими були його останні настанови у лікарні

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Теги: сім'я відео день народження Степан Гіга

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