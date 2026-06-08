Аліна Гросу святкує 31-річчя. Співачка звернулася до свого чоловіка-росіянина (фото)

Аліна Гросу у свій день народження звернулася до шанувальників

8 червня свій день народження відзначає українська співачка Аліна Гросу. З нагоди свята зірка поділилася новими кадрами та звернулася до своєї родини. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки.

Свій допис Аліна Гросу розпочала з подяки за найголовніший подарунок у її житті – свого сина. Співачка нещодавно вперше стала мамою та народила сина, якого назвали подвійним ім’ям Марк-Габріель.

Співачка звернулася й до свого чоловіка, якому подякувала за сина та його підтримку й кохання. «Плюс один рік досвіду, під кінець котрого я отримала найбільший подарунок долі в своєму житті свого синочка. Я дуже хочу подякувати своєму чоловіку за наше чудо, за величезну підтримку та любов, за те що зустрічаємо будь-які миті тільки разом!» – написала Гросу.

До свого допису виконавиця також додала фото зі свята хрещення сина. Вона показалася у кадрі в довгій блакитній сукні з пір’ям.

Окрему вдячність зірка висловила своїй родині, найріднішим та друзям. «Своїй сімʼї за те, що подарували мені це життя, викохали, виховали і вклали всю душу в моє становлення як людини, так і артистки. Родині, за те що можу пишатися кожним «ми завжди – один за всіх і всі за одного». Близьким людям, за те що не одинока знаючи, що ви в мене є! Друзям, за те що зростали разом і наші шляхи не розійшлися до сьогодення», – йдеться в дописі.

Аліна Гросу не забула й про свою команду та глядачів, для яких вона створює пісні та контент. «Моїй команді, за те що вірить в мене і підтримує кожне починання, за відданість нашій справі і дружній вайб. Вам, мої дорогі слухачі, глядачі, читачі, підписники – ви стали за ці роки моїми друзями, моєю силою. Без вас не було б мене і моїх пісень, фільмів, творчості, натхнення», – зазначила зірка.

Аліна Гросу – українська співачка, яка здобула популярність ще в дитинстві завдяки хітам «Бджілка» та «Рушничок». Співачка народилася 8 червня 1995 року в Чернівцях. На сцені вона виступає з чотирирічного віку. Народна артистка Ірина Білик допомогала юній артистці зробити перші кроки в шоубізнесі.

У дитинстві Аліна Гросу брала участь у багатьох вокальних конкурсах та фестивалях. Згодом вона з родиною переїхала до Києва, де продовжила професійну музичну кар'єру. Окрім музики, Аліна Гросу здобула акторську освіту та знімалася в кіно й серіалах.

Як відомо, у 2019 році Аліна Гросу зустрічалася з російським актором Романом Полянським. Нині Гросу заміжня за ним, однак не показує обличчя чоловіка. Одного разу співачка зазначала, що ті, кому потрібно, знають, хто її чоловік.

Нагадаємо, 17 квітня співачка Аліна Гросу вперше стала мамою. Виконавиця народила сина та показала перші миті з новонародженим. У день народження свого сина Аліна Гросу випустила нову пісню «Колискова». На кадрах з кліпу співачка поділилася відео, де вона колисає свого новонародженого сина.

Зазначимо, народна артистка України Ірина Білик охрестила новонародженого сина співачки Аліни Гросу. Те, що роками існувало лише як жарт про «хрещену маму в шоу-бізнесі», перетворилося на справжнє духовне споріднення.

Однак хрещення сина Аліни Гросу викликало бурхливе обговорення в мережі після того, як стало відомо, що обряд хрещення відбувся у Свято-Духівському кафедральному соборі в Чернівцях, а його проводив митрополит Мелетій, який перебуває під санкціями РНБО.