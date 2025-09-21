Головна Країна Культура
На Житомирщині з'явився пам'ятник Кузьмі Скрябіну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Житомирщині з’явився пам’ятник Кузьмі Скрябіну
Висота композиції – понад ти метри, виготовлено її з граніту
фото: suspilne.media

Скульптор подарував монумент свого улюбленого співака на день народження місту

У Коростишеві на одній із алей міського парку відпочинку відкрили скульптурний постамент українському музиканту, фронтмену гурту «Скрябін» Андрію Кузьменку. Подію приурочили до відзначення Дня міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Висота композиції – понад ти метри. Вона виготовлена із місцевого граніту. На п’єдесталі підпис: «Не стидайся, то твоя земля».

Автор ідеї та виконавець – місцевий художник і скульптор Олексій Марковський. Встановити скульптурну композицію Андрію Кузьменку – була його власна ініціатива. У міській раді його підтримали.

«Цю ідею я виношував давно. Бо Кузьма – один із моїх улюблених українських виконавців. Його творчістю я захоплююся ще 90-х років. Він для мене не просто співак, для мене він носій глибоких філософських суджень про життя, про Україну, про наше місце у Всесвіті. Може, для когось він прикольний, але для мене він серйозний та послідовний борець за наші суспільні та гуманістичні ідеали. Він для мене як Кобзар сучасності, свого роду як просвітник», – сказав Олексій Марковський.

Скульптор Олексій Марковський
Скульптор Олексій Марковський
фото: suspilne.media

Скульптор також розповів, що створюючи образ у камені Кузьми Скрябіна, він і уявляв собі саме Кобзаря.

«Від задуму і до його реалізації я все придумав сам. Щоправда, консультувався щодо втілення із моїм наставником – відомим у нашому місті скульптором, автором численних міських та садових і паркових скульптур Віталієм Рожиком. Коли він приходив до мене у майстерню, ми, бувало, разом довго міркували над тим, як ту чи іншу ідею чи деталь краще реалізувати. Думаю, у мене вийшло», – розповів скульптор.

8 фото
На весь екран

За словами Олексія Марковського, скульптурна композиція Кузьмі Скрябіну – це його перша публічна робота для міста. Раніше він творив більше для себе. Каже, грошей для її виготовлення у міській раді не просив, бо скульптура Кузьми, це – подарунок місту до дня його народження.

Раніше інсталяція, присвячена Кузьмі Скрябіну, з’явилася у Києві. Розмістили її в одному із дворів на проспекті Берестейському, біля станції метро «Берестейська». 

Також донька Кузьми Скрябіна Барбара заявила, що її бабуся Ольга Кузьменко померла через хворобу. Дівчина зазначила, що після госпіталізації медики виявили у неї сепсис і ниркову недостатність.

Теги: монумент співак Житомирщина Кузьма Скрябин

