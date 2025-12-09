Головна Скотч Шоу-біз
Щемливі спогади та оплески: як прощалися з лідером гурту Adam Клименком

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: obozrevatel.com

Мама співака розповіла зворушливу історію про народження сина

У Києві попрощалися з Михайлом Клименком – лідером гурту Adam, якого не стало внаслідок туберкульозного менінгіту. Церемонія відбулася у Національній філармонії України. Попрощатися з артистом прийшли шанувальники, колеги та друзі, серед яких чимало українських зірок. Про це повідомляє «Главком»

Вхід біля філармонії прикрасили мольбертами з цитатами з пісень Adam,. Серед них – рядки: «Танцюй зі мною повільно, хай зачекає світ божевільний», «Побудь зі мною, віддай мені себе, а я себе віддам». З балкону філармонії звисав великий банер з написом: «У цьому світі в ціні війна, А ми переконані, що любов…».

Цитати з пісень Adam прикрасили вхід біля філармонії
фото: hromadske.ua

У залі встановили портрет музиканта та домовину, довкола якої були живі квіти – саме про це просила вдова Олександра Норова усіх, хто планував прийти на прощання.

Труну з тілом співака прикрашали білі троянди
фото: hromadske.ua
Прощання з Михайлом Клименком
фото: obozrevatel.com

Провести в останню путь музиканти прийшли Володимир Дантес, Мішель Андраде, Марина Круть, Alyona Alyona, Kola, Дмитро Монатік, Валерій Харчишин та Анатолій Анатоліч та інші. 

Дантес
фото: Укрінформ
Марина Круть
фото: obozrevatel.com
Валерій Харчишин
фото: obozrevatel.com

Мама Михайла Клименка зізналась, що вони з чоловіком 10 років просили у Бога дітей. Згодом у подружжя народилися син і донька, з якими батьки «прожили у великій любові».

Прощання з Михайлом Клименком
фото: Oboz.ua

«Я Мішечку чекала 10 років і не могла спустити з рук. Він мені ніколи не казав, що у нього стільки шанувальників і друзів. Він був такий скромний: «Мамо, все добре». Він на мене казав «мамця моя». Він завжди хотів робити так, щоб нам з татом було добре», – розповіла мама покійного.

Жінка додала, що вони з чоловіком прожили у шлюбі 50 років. Син готував для батьків велике свято. 

«Сашулі, ще нашій одній доці, буде дуже важко без Міші. Бо це правда була неземна любов. Я тобі, Сашуль, дуже вдячна. Ми тебе любили й будемо любити як дитину. Ти народила таких прекрасних дітей. Така доля значить нашого сина», – звернулася мама співака до дружини сина. 

Батьки Михайла Клименка на церемонії прощання з сином
фото: ТСН

Михайла Клименка проводжали під оплески. Поховали артиста у селі Луб’янка поблизу Гостомеля.

На могилі парамедикині Ірини Цибух, яку поховали минулого червня, хтось залишив вінок із соняхами та стрічкою, на якій написано: «Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті. А поки що поспівайте з Мішею». Про це в Instagram написала мама Ірини, Оксана Цибух. 

Adam – український гурт з Києва. Гурт засновано у 2015 році в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) та його дружиною Сашею Норовою (вокалістка, актриса, танцівниця та художниця). Від початку своєї діяльності гурт зосереджувався на створенні пісень, що поєднують поезію та глибокий соціальний зміст, піднімають важливі соціальні теми та виражають емоційний досвід любові, кохання та взаємодії між людьми. Гурт також відомий своєю самобутністю в створенні відеокліпів, в яких Саша Норова та Михайло Клименко часто виконують функції режисерів, операторів, стилістів і декораторів.

Гурт складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) та В'ячеслава Шевченка (звук). На концертах гурту часто виступають запрошені музиканти. Найвідоміші їхні хіти – це «Повільно», «Таку як є», «Ау Ау» та інші.

Нагадаємо, що 7 грудня після тривалої боротьби з важкою хворобою помер 38-річний український співак Михайло Клименко, фронтмен гурту Adam.

Як повідомлялося, у листопаді співак Михайло Клименко впав у кому. Напередодні артист декілька місяців боровся з важкою хворобою.

