Легендарний альбом Назарія Яремчука «Незрівнянний світ краси» буде перевидано

Співачка Марія Яремчук анонсувала перевидання легендарної платівки «Незрівнянний світ краси» свого батька Назарія Яремчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі артистки.

Культурний проєкт Re:Yaremchuk продовжує відкривати спадщину легендарного співака (помер 1995 року) для нових поколінь. Офіційний реліз перевидання культової платівки «Незрівнянний світ краси» заплановано на 21 жовтня. До перевидання увійшли дев’ять композицій у виконанні Назарія Яремчука, записаних разом із вокально-інструментальним ансамблем «Музики» та струнною групою Київського камерного оркестру.

«Оригінальний вініл, випущений 45 років тому, сьогодні практично неможливо знайти – він існує лише у поодиноких примірниках в інтернеті. Тож я вирішила виправити цю історичну несправедливість. Адже цей альбом – справжня перлина української класики, один із кращих у музичній дискографії того часу. Це молодий Яремчук, це фанк, соул, оркестровий фолк-поп і, звісно, незрівнянний світ краси Карпат. Ця платівка – суцільне естетичне задоволення», – розповіла Марія Яремчук.

Оригінальний альбом уперше вийшов у 1980 році на студії «Мелодія» і відтоді жодного разу не перевидавався. Назва альбому перегукується з однойменним хітом, написаним ще у 1969 році. Пісня стала відомою завдяки художньому фільму «Червона рута» та перетворилася на символ цілої епохи української естради. Оновлене оформлення платівки створив український художник Даніель Скрипник, відомий своєю співпрацею зі світовими зірками, серед яких The Weeknd, Imagine Dragons, Брітні Спірс, Біллі Айліш та іншими.

Зазначимо, раніше Марія Яремчук презентувала документальний фільм «Яремчук: Незрівнянний світ краси». Він зібрав у прокаті понад 15 млн грн. Сини Назарія Яремчука, Дмитро та Назарій, відмовилися брати участь в зйомках. Проблеми у стосунках між ними виникли через спадкові питання, що раніше зазначала сама Марія Яремчук. Щодо іншої активності проєкту Re:Yaremchuk, то представниця від України на Євробаченні-2014 випустила альбом ремейків пісень свого батька.

