Легендарний Елтон Джон поділився кадрами сімейної фотосесії зі своїм чоловіком та синами

Елтон Джон з чоловіком та синами влаштував фотосесію у вітальні свого будинку

Елтон Джон перебуває у стостунках з чоловіком близько 30 років

Британський співак Елтон Джон влаштував фотосесію зі своєю родиною. Артист поділився з шанувальниками світлинами зі своїм 63-річним чоловіком Девідом Фернішем та синами 15-річним Захарієм та 13-річним Елайджею. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Hello.

Елтон Джон з чоловіком та синами зробив сімейний фотопортрет. На фото сини-підлітки популярного співака сидять з обох сторін біля своїх батьків, також з родиною на світлині позують їхні домашні улюбленці. Це фото родина зробила у вітальні свого будинку в Старому Віндзорі.

Тепер це фото висить у Національній портретній галереї. Елтон Джон та його чоловік Девід Ферніш навіть сфотографувалися на тлі картини з їхнім сімейним фото.

Елтон Джон та Девід Ферніш одружені з 2014 року фото: David Parry/PA

Елтон Джон та Девід Ферніш офіційно одружені з грудня 2014 року. Пара свого часу намагалася усиновити дитину. У 2010 році вони стали батьками, їхнього першого сина Захарія народила сурогатна матір. У 2013 році Елтон Джон став батьком вдруге, хлопчика назвали Елайджа.

Елтон Джон та Девід Ферніш мають двох синів фото: Hello

Елтон Джон познайомився зі своїм чоловіком у 1993 році, який тоді допоміг співакові позбутися алкоголізму і наркотичної залежності. Про свою бісексуальність Елтон Джон повідомив у 1976, а згодом заявив, що він є гомосексуалом.

Нагадаємо, британський співак Елтон Джон завершив свій прощальний тур, який тривав 5 років, концертом у Стокгольмі. Фінальною композицією стала пісня із його найбільших хітів – Goodbye Yellow Brick Road. Співак підтвердив, що більше не гастролюватиме і подякував своїй команді, члени якої працювали з ним багато років.