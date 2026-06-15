До Олі Полякової залицявся ексміністр культури: співачка розповіла, як відшила посадовця

Оля Полякова поділилася історією, як на неї образився колишній міністр культури України

Українська співачка Оля Полякова відмовила колишньому міністру культури України, який до неї залицявся. Подробицями цієї історії артистка поділилася в інтерв’ю Андрію Бєднякову, передає «Главком».

Оля Полякова познайомилася з одним із колишніх міністрів культури України в Ялті, куди її та інших зірок запросив тодішній президент. Тоді міністр запропонував зірці підвезти її додому.

«І після концерту міністр культури каже: «Я вас відвезу особисто». Ну, для мене це якось наче нормально. Це ж міністр культури. Ми їдемо, і він каже: «Мені там треба кудись заїхати. Зараз я щось там заберу в себе на дачі». Я одразу зрозуміла, що це якась х**ня», – зізналася вона.

За словами Полякової, міністр почав залицятися до неї попри те, що він був одружений, а співачка була заміжня. Посадовець запросив артистку до себе на дачу, на що вона йому відмовила.

«Він каже: «Підемо вип’ємо чаю». А я йому говорю: «Ну, я ж заміжня». А він каже: «То я ж теж». Я кажу: «Ну, для вас це не привід, а для мене – так». Я йому так дуже культурно, не ображаючи», – розповіла зірка. Врешті міністр образився на Олю Полякову через її відмову та не захотів везти її додому. Ім’я політика співачка розкривати не стала.

Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова потрапила під хвилю хейту через свій новий проєкт TheNogi. Зірка з’явилася у кліпі в образі Ісуса. Згадка Ісуса Христа у відео зірки обурила деяких українців. Водночас Оля Полякова відповіла на хейт у свій бік та пояснила, що образ Ісуса у її кліпі є прикладом людини, яка не зрадила своїх переконань, навіть коли більшість була проти нього.

До слова, на кліп Олі Полякової, яка знялася в образі Ісуса, відреагували священники. Наприклад, Вікарій Одеської єпархії ПЦУ, архієпископ Арцизький Віктор (Биков) пояснив, що такий вчинок є грою з християнською символікою та неповагою до віри християн, який із самого початку передбачає скандал.