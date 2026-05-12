Leleka підтримала одну з країн першого півфіналу Євробачення
Співачка не оминула увагою своїх подруг по «Лелекобаченню»
Leleka у своєму Інстаграмі підтримала представниць Хорватії, етно-гурт Lelek, перед початком першого півфіналу Євробачення-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».
Дружба Leleka та Lelek
Україна та Хорватія на цьогорічному Євробаченні дуже швидко стали друзями, підігравши співзвучності своїх псевдонімів. Цікавим є те, що хорватською мовою назва Lelek означає не зграю лелек, як могло здатися на перший погляд, а крик.
Так, 11 квітня під час передконкурсної вечірки в Амстердамі українська виконавиця спершу заспівала разом з хорватками свою пісню Ridnym, а потім їхню пісню Andromeda, яка вже сьогодні звучатиме на сцені Євробачення.
19 квітня, у Лондоні, українка зняла ще одне відео разом з Lelek, яке підписала Lelekvision is happening («Лелекобачення відбувається»). На ньому вона назвала співачок своїми сестрами, що лише підкреслює особливий зв'язок між українською представницею та хорватськими виконавицями.
Про Lelek
Етно-поп-гурт Lelek, заснований у 2024 році, поєднує елементи традиційної хорватської музики з сучасним поп-звучанням. Гурт привернув до себе значну увагу в Хорватії своїм дебютним синглом Tanani Nani, а ще більшу – після виступу на хорватському національному відборі Dora 2025 з піснею The Soul of My Soul, з якою вони посіли четверте місце. У 2026 році вони повернулися на Dora з піснею «Andromeda» і цього разу здобули перемогу.
Група складається з п’яти учасниць: Інки Вечеріни Перушич, Юдіти Шторги, Коріни Олівії Рогіч, Лари Бртан та Марини Рамляк. Разом вони створили самобутній музичний стиль, що поєднує хорватські народні мотиви з сучасними аранжуваннями та електронною обробкою. Художня концепція Lelek полягає у збереженні та переосмисленні балканської музичної та культурної спадщини за допомогою сучасних прийомів.
Їхня конкурсна пісня, Andromeda, пропонує потужний коментар на теми війни, травм з боку минулих поколінь та тривалого впливу насильства на сім’ї та громади. Розказана крізь призму особистої розповіді, вона пов’язує особисту спадщину – матерів, дітей та предків – із ширшими реаліями конфлікту, переміщення та виживання. Замість того, щоб розглядати історію як щось далеке, трек представляє її як циклічну та глибоко особисту, сформовану пам’яттю та втратами.
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв'ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
Нагадаємо, що сьогодні о 22:00 відбудеться перший півфінал Євробачення-2026.
