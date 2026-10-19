Лесі Нікітюк – 39. Наречений-воїн подарував їй унікальний витвір (фото)

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук перебувають у стосунках понад два роки

Лесі Нікітюк виповнилося 39 років

Сьогодні, 19 жовтня, популярна українська ведуча Леся Нікітюк святкує день народження. Зірку привітав її наречений-військовий Дмитро Бабчук. Про це пише «Главком» із посиланням на допис воїна в Instagram.

З нагоди дня народження Лесі Нікітюк військовий Дмитро Бабчук закликав усіх привітати його наречену. Також він поділився світлиною ведучої, де вона позує разом із візочком із їхнім сином Оскаром.

Також Дмитро Бабчук показав, що подарував нареченій. Він опублікував фото зі скульптурною інсталяцією. «Гляньте, який мистецький скарб подарував, не знаю, що це, але вона дуже щаслива», – зазначив наречений Нікітюк.

Схожий витвір серед робіт Юлії Яланжі у 2018 році демонстрували на виставці «Системи клітин» в Одесі. Зокрема, така інсталяція зображує «родини» клітинної системи.

Зазначимо, Леся Нікітюк народилася 19 жовтня 1987 року в Хмельницькому. Після закінчення Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії почала кар’єру в різних проєктах. Виступала в «Бігуді шоу», а згодом брала участь у програмі «Розсміши коміка», де виграла 70 тис. грн.

У 2012 році Нікітюк стала ведучою тревел-шоу «Орел і решка», де працювала разом з Андрієм Бєдняковим. Згодом запустила авторську програму «Леся-ЗдЄся», а також вела проєкт «Навколо М» про чоловіків із різних країн. У 2017 році приєдналася до шоу «Хто зверху?» на Новому каналі, де стала капітанкою жіночої команди.

До слова, телеведуча Леся Нікітюк, яка торік народила первістка, розповіла, чому не поспішає одружуватися зі своїм нареченим. За словами Лесі Нікітюк, вона мріє про весілля із пишним святкуванням, гостями та церемонією, однак є нюанс.