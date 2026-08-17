Наречений-військовий Лесі Нікітюк потрапив до лікарні (фото)

Дмитро Бабчук показався на лікарняному ліжку

Наречений української телеведучої Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук порапив до лікарні. Деталями він поділився на своїй сторінці в Instagram, пише «Главком».

На кадрах, які опублікував Дмитро Бабчук, він лежить на лікарняному ліжку з перебинтованою ногою. Як повідомив військовий, йому зробили операцію. Однак захисник уже чекає на одужання та планує повертатися на службу до ЗСУ. «ЗСУ. Операцію зробили, лапку полагодили, скоро на службу вже», – написав Дмитро Бабчук.

Більше деталей наречений ведучої не повідомляв. До слова, на фото військовий позував усміхненим.

Нагадаємо, у 2025 році українська телеведуча Леся Нікітюк заручилася з військовим Дмитром Бабчуком. Про свої заручини 37-річна ведуча повідомила під час зимової відпустки. Так, знаменитість отримала пропозицію в Буковелі та вже похизувалася каблучкою.

Лесі Нікітюк заручена з військовим Дмитром Бабчуком фото: Іnstagram.com/lesia_nikituk

Того ж року телеведуча Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук вперше стали батьками. За словами зірки, вона дізналася про вагітність за кілька хвилин до виходу на знімальний майданчик.

До слова, цьогоріч Леся Нікітюк похрестила чотиримісячного сина від нареченого, військового Дмитра Бабчука. Таїнство хрещення відбулося в Михайлівському Золотоверхому соборі. Тим часом Дмитро Бабчук опублікував фото з таїнства, де зображений із Лесею Нікітюк та сином. Також наречений ведучої нарешті розсекретив, як вони назвали синочка. Закохані дали хлопчику ім'я Оскар.

Також повідомлялося, що Леся Нікітюк розповідала, чому не поспішає одружуватися зі своїм нареченим. За словами Лесі Нікітюк, вона мріє про весілля з пишним святкуванням, гостями та церемонією. Тож звичайний розпис і фотосесія ведучу та її обранця не влаштовують.