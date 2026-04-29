Експродюсерка Олі Полякової зізналася, хто з зірок підтримав її на тлі скандалу

Ірина Ковальська поділилася новими деталями скандалу через заяви чоловіка Олі Полякової

Колишня продюсерка співачки Олі Полякової Ірина Ковальська отримала підтримку однієї із зірок шоу-бізнесу після скандалу. На бік жінки стала співачка Камалія після виходу інтерв’ю чоловіка Полякової – Вадима Буряковського, який розкритикував Ірину Ковальську. Про це продюсерка розповіла в інтерв’ю Blik.ua, пише «Главком».

За словами Ірини Ковальської, вона знімала для Камалії кліп. Про це співачка нагадала продюсерці та підтримала її: «Коли почався цей скандал із Буряковським, Камалія написала мені й нагадала, що саме я знімала для неї кліп «У стилі техно». Камалія завжди була щирою і теплою, вона найпорядніша людина з усіх».

Експродюсерка розповіла, що вона дійсно створила для Камалії кліп у 1997 році, це була перша відеоробота виконавиці на її пісню «У стилі техно». Кліп знімали в Києві на станціях метро «Золоті ворота» та «Харківська».

Ірина Ковальська також повідомила, що вона подала позов до швейцарської поліції через заяви чоловіка Полякової. «Коли людину публічно називають «аферисткою», «брехухою», «шантажисткою», коли її фактично виставляють на публічне осудження, це вже питання репутації», – пояснила жінка.

Наразі Ірина Ковальська живе у Швейцарії та є відомою в мережі, як Розалія Романова. Свого часу жінка працювала телебаченні, маючи освіту інженера звуко-відеотехніка.

Нагадаємо, 63-річний чоловік української співачки Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський розкритикував у своєму інтерв’ю першу продюсерку своєї дружини Ірину Ковальську, яка сьогодні відома, як Розалія Романова. Вона прокоментувала інтерв’ю чоловіка Олі Полякової, з якою вона раніше співпрацювала. Жінка обурилася різкою критикою у свій бік.

Також повідомлялося, Ірина Ковальська розповіла, що Оля Полякова винна їй кошти. Експродюсерка Олі Полякової понад 10 років тому продала своїй експідопічній відеоматеріали про її творчість з періоду, коли вона з нею співпрацювала. Жінка відала Поляковій касети, однак натомість отримала лише половину суми їхньої вартості.