Лілія Ребрик святкує день народження: як рідні привітали артистку (фото)

Лілія Ребрик святкує ювілей

8 травня заслуженій артистці України Лілії Ребрик виповнилося 45 років. Рідні ведучої привітали її з днем народження та поділилися святковими дописами в мережі. Про це пише «Главком».

Чоловік Лілії Ребрик хореограф Андрій Дикий у день народження своєї дружини опублікував щемливий допис із привітаннями.

Чоловік Лілії Ребрик Андрій Дикий привітав її з ювілеєм фото: Іnstagram/andrii_dykyi

«З днем народження, Моя любов. Скажу тобі дуже просто: «Люблю тебе більше за життя». Кожен день із тобою це щастя. Дякую всесвіту за тебе. У мене до Всесвіту тільки одне питання: «Чому я не зустрів тебе раніше?» Мені здається, скільки б я не прожив із тобою наших років, мені буде мало. З днем народження моя Лілія Ребрик», – йдеться у дописі.

Лілія Ребрик зі своїм чоловіком Андрієм Диким фото: Іnstagram/andrii_dykyi

До свого допису Андрій Дикий додав фото, де привітав Лілію Ребрик із днем народження букетом рожевих троянд та подарунками. Подружжя показалося на фото в обіймах.

До привітань долучилася донька Лілії Ребрик Діана Дика. Дівчина опублікувала спільні фото із зірковою мамою та привітала її зі святом. На кадрах можна побачити Діану Дику з мамою в різні роки їхнього життя. «З днем народження матусю. Вітаю тебе, ти в нас найкраща!! Дуже любимо й цінуємо тебе», – написала дівчина.

4 фото На весь екран





Донька Лілії Ребрик показала архівні фото з зірковою мамою фото: Іnstagram/diana_wild_dyka

Сама ж Лілія Ребрик також опублікувала допис до свого дня народження зі світлинами із фотосесії. «Сьогодні мій день народження. І знаєте найбільше, що хочеться сказати зараз – дякую. Дякую, що жива. Дякую за кожен ранок. За родину, яка є моєю силою. За обійми моїх дітей. За живих батьків. За людей поруч. За роботу, яку люблю всім серцем. За сцену. За глядачів. За можливість бути собою.За мрії, які здійснюються», – написала акторка.

Лілія Ребрик поділилася світлинами з нової фотосесії фото: Іnstagram/liliia.rebrik

Лілія Ребрик поділилася світлинами з нової фотосесії в день свого народження фото: Іnstagram/liliia.rebrik

Також ведуча наголосила на тому, що варто мріяти та цінувати кожну мить життя, звернувшись до своєї родини. «Життя зараз навчило дуже цінувати прості речі. Дім. Сміх дітей. Дзвінки рідних. Можливість будувати плани. Жити. Любити. Вірити. І я дуже хочу подякувати кожному, хто є поруч зі мною тут. За слова. За підтримку. За тепло. Дякую. Ви частина мого життя», – долала зірка.

Нагадаємо, 27 березня з нагоди Міжнародного дня театру президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами відомих українських акторів. Однією з артистів, які отримали нагороди, була актриса Лілія Ребрик. Зірці було присвоєно звання заслуженої артистки України.

Лілія Ребрик – відома українська акторка та телеведуча з Чернівців. Заслужена артистка з 2001 року працює акторкою у Київському академічному Молодому театрі. Професійну освіту Лілія Ребрик отримала у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Крім акторської діяльності в кіно та роботи у театрі, Лілія Ребрик має неабиякий досвід телеведучої.