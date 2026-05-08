Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Лілія Ребрик святкує день народження: як рідні привітали артистку (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Лілія Ребрик поділилася світлинами з нової фотосесії в день свого народження
фото: Іnstagram/liliia.rebrik

Лілія Ребрик святкує ювілей

8 травня заслуженій артистці України Лілії Ребрик виповнилося 45 років. Рідні ведучої привітали її з днем народження та поділилися святковими дописами в мережі. Про це пише «Главком».

Чоловік Лілії Ребрик хореограф Андрій Дикий у день народження своєї дружини опублікував щемливий допис із привітаннями.

Чоловік Лілії Ребрик Андрій Дикий привітав її з ювілеєм
Чоловік Лілії Ребрик Андрій Дикий привітав її з ювілеєм
фото: Іnstagram/andrii_dykyi

«З днем народження, Моя любов. Скажу тобі дуже просто: «Люблю тебе більше за життя». Кожен день із тобою це щастя. Дякую всесвіту за тебе. У мене до Всесвіту тільки одне питання: «Чому я не зустрів тебе раніше?» Мені здається, скільки б я не прожив із тобою наших років, мені буде мало. З днем народження моя Лілія Ребрик», – йдеться у дописі. 

Лілія Ребрик зі своїм чоловіком Андрієм Диким
Лілія Ребрик зі своїм чоловіком Андрієм Диким
фото: Іnstagram/andrii_dykyi

До свого допису Андрій Дикий додав фото, де привітав Лілію Ребрик із днем народження букетом рожевих троянд та подарунками. Подружжя показалося на фото в обіймах.

До привітань долучилася донька Лілії Ребрик Діана Дика. Дівчина опублікувала спільні фото із зірковою мамою та привітала її зі святом. На кадрах можна побачити Діану Дику з мамою в різні роки їхнього життя. «З днем народження матусю. Вітаю тебе, ти в нас найкраща!! Дуже любимо й цінуємо тебе», – написала дівчина.

4 фото
На весь екран
Донька Лілії Ребрик показала архівні фото з зірковою мамою
фото: Іnstagram/diana_wild_dyka

Сама ж Лілія Ребрик також опублікувала допис до свого дня народження зі світлинами із фотосесії. «Сьогодні мій день народження. І знаєте найбільше, що хочеться сказати зараз – дякую. Дякую, що жива. Дякую за кожен ранок. За родину, яка є моєю силою. За обійми моїх дітей. За живих батьків. За людей поруч. За роботу, яку люблю всім серцем. За сцену. За глядачів. За можливість бути собою.За мрії, які здійснюються», – написала акторка.

Лілія Ребрик поділилася світлинами з нової фотосесії
Лілія Ребрик поділилася світлинами з нової фотосесії
фото: Іnstagram/liliia.rebrik
Лілія Ребрик поділилася світлинами з нової фотосесії в день свого народження
Лілія Ребрик поділилася світлинами з нової фотосесії в день свого народження
фото: Іnstagram/liliia.rebrik

Також ведуча наголосила на тому, що варто мріяти та цінувати кожну мить життя, звернувшись до своєї родини. «Життя зараз навчило дуже цінувати прості речі. Дім. Сміх дітей. Дзвінки рідних. Можливість будувати плани. Жити. Любити. Вірити. І я дуже хочу подякувати кожному, хто є поруч зі мною тут. За слова. За підтримку. За тепло. Дякую. Ви частина мого життя», – долала зірка.

Лілія Ребрик святкує день народження: як рідні привітали артистку (фото) фото 1
фото: Іnstagram/liliia.rebrik

Нагадаємо, 27 березня з нагоди Міжнародного дня театру президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами відомих українських акторів. Однією з артистів, які отримали нагороди, була актриса Лілія Ребрик. Зірці   було присвоєно звання заслуженої артистки України. 

Лілія Ребрик – відома українська акторка та телеведуча з Чернівців. Заслужена артистка з 2001 року працює акторкою у Київському академічному Молодому театрі. Професійну освіту Лілія Ребрик отримала у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Крім акторської діяльності в кіно та роботи у театрі, Лілія Ребрик має неабиякий досвід телеведучої.

Читайте також:

Теги: сім'я день народження Лілія Ребрик ювілей телеведуча

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оксана Караванська є членкинею Синдикату Моди України
Модельєрці Оксані Караванській – 60. Як дизайнерка зі Львова стала відомою на увесь світ
16 квiтня, 12:15
Першою масштабною роботою Наталії Сумської у кіно була її роль Наталки Полтавки в однойменному фільмі
Наталії Сумській – 70. Найкращі ролі та творчий шлях прими театру Франка
22 квiтня, 07:39
За словами Смілянського, якби його діти жили в Україні, вони стикалися б із негативом через його діяльність
«Уявіть, якби діти ходили в школу у Києві?» Глава «Укрпошти» пояснив, чого його родина у США
23 квiтня, 10:06
Соломія Вітвіцька зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом
Відома 45-річна телеведуча вагітна первістком
26 квiтня, 18:59
Сьогодні в паспорті Євгена у графі «місце народження» чітко вказано: 26 квітня 1986 року, місто Чорнобиль
Остання народжена у Чорнобилі дитина: де вона зараз та чим займається
26 квiтня, 16:15
Еліна Світоліна провела вихідний з родиною та показалася на фото з чоловіком
Трирічна донька Світоліної влаштувала їй з чоловіком фотосесію під час гри у гольф (фото)
27 квiтня, 12:53
Катерина Осадча назвала поради, як зберегти молодість
Осадча обурила українок порадами, як зберегти молодість та натрапила на хейт
1 травня, 18:32
Микола Кондратюк 5 травня 1931 року
95-річчя з дня народження співака Миколи Кондратюка. Найцікавіші факти з життя золотого голосу України
5 травня, 12:59
Керолайн Левітт показала свою донечку
Речниця Білого дому повідомила про народження доньки (фото)
Вчора, 18:07

Шоу-біз

«Це дивовижні відчуття». Соломія Вітвіцька розкрила нові деталі своєї вагітності
«Це дивовижні відчуття». Соломія Вітвіцька розкрила нові деталі своєї вагітності
Лілія Ребрик святкує день народження: як рідні привітали артистку (фото)
Лілія Ребрик святкує день народження: як рідні привітали артистку (фото)
Тіна Кароль «встановила» спортивний рекорд в етері шоу «Нашебачення» (відео)
Тіна Кароль «встановила» спортивний рекорд в етері шоу «Нашебачення» (відео)
Два секс-символи української естради обійнялися на одному фото
Два секс-символи української естради обійнялися на одному фото
У мережі з'явилися уривки виступів усіх учасників першого півфіналу Євробачення
У мережі з'явилися уривки виступів усіх учасників першого півфіналу Євробачення
Авторка образу Leleka на Євробаченні розкрила особливості вбрання українки
Авторка образу Leleka на Євробаченні розкрила особливості вбрання українки

Новини

Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua