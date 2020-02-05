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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша с дочерью в роскошных платьях снялись для глянца

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    <p>22-летняя Кайли Дженнер приняла участие в необычной фотосессии вместе с двухлетней дочерью Сторми</p> <div></div> - Самая молодая миллиардерша с дочерью в роскошных платьях снялись для глянца

    22-летняя Кайли Дженнер приняла участие в необычной фотосессии вместе с двухлетней дочерью Сторми

    Малютка и ее знаменитая мама позировали в роскошных нарядах для американского модного журнала

    На обложке глянца Кайли Дженнер предстала в пышном старинном платье с открытыми плечами и в парике блондинки. Из аксессуаров стилисты подобрали для звезды реалити-шоу крупное колье и серьги. Эффектная шляпа с перьями и нежная роза идеально дополнили романтичный образ Дженнер.

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    Самая молодая миллиардерша с дочерью в роскошных платьях снялись для глянца
    Самая молодая миллиардерша с дочерью в роскошных платьях снялись для глянца
    Самая молодая миллиардерша с дочерью в роскошных платьях снялись для глянца
    Самая молодая миллиардерша с дочерью в роскошных платьях снялись для глянца
    Самая молодая миллиардерша с дочерью в роскошных платьях снялись для глянца

    Основательница бренда Kylie Cosmetics также примерила пышное платье персикового цвета. Кайли приняла изящную позу, изображая, что занята офисными делами. Одним из самых гламурных аутфитов Дженнер стало розовое платье с воланами и сексуальным разрезом. Представительницу семейства Кардашьян с собачкой на коленях запечатлели во время разговора по телефону.

     Читайте также: Скарлетт Йоханссон в мини опозорилась на звездной вечеринке: снимки папарацци                                                                                                                                            


     

     

    знаменитости дети звезд Кардашьян шоу-бизнес
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