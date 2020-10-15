Любовник трансгендерной «Барби» страстно расцеловал ее грудь



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36-летняя ведущая Джессика Алвес больше не скрывает своего возлюбленного – пластического хирурга

Пара сходила на свидание и поделилась романтичным кадром

Фанат пластической хирургии Родриго Алвес после операции по смене пола взял себе имя Джессика. Обретя тело мечты, бывший «живой Кен» наладил личную жизнь. Инстадива встретила идеальную для себя пару — пластического хирурга Джакомо Уртиса.

Сегодня влюбленные сходили на свидание в итальянский ресторан. Джессика выбрала для ужина откровенное розовое мини-платье с декольте и опасным разрезом на подоле. После ужина влюбленные отправились на прогулку. Джакомо взял Джессику за руку, обнял за талию и начал целовать ее пышную грудь.

Свой каминг-аут звезда Сети сделала в начале года. Бразилец Родриго Алвес изменил форму лица, удалил адамово яблоко, увеличил грудь и ягодицы. «Живая Барби» продолжает принимать гормоны.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.