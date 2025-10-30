Помер керівник ВІА «Ватра»

Андрій Кучерепа з 2000 року продовжував справу попереднього керівника ансамблю Ігоря Білозіра

Помер музикант та багаторічний керівник вокально-інструментального ансамблю «Ватра» Андрій Кучерепа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА.

Андрій Кучерепа був керівником ВІА «Ватра» з 2000 року, продовживши справу попереднього керівника Ігоря Білозіра. Варто зазначити, що 4 листопада у Луцьку мав відбутися концерт «Ватри».

«Лети, мій найдорожчий друже! В обійми Неба.... Я ще не можу осмислити і повірити в те, що на цій землі тебе більше нема, що завтра і вже ніколи не почую твого голосу... 4 листопада «Ватра» має концерт у Луцьку. Ми його не відмінимо. «Ватра», яку ти очолював 25 років, горітиме піснями. Плачу...» – написала друга дружина Білозіра Ольга Гошовська.

Гошовська зазначила, що про час та місце похорону Кучерепи буде повідомлено згодом.

«Ватра» є одним із перших українських вокально-інструментальних ансамблів, заснований у 1971 році при Львівській філармонії. Першим керівником «Ватри» був Михайло Мануляк. Ансамбль створював джазові кавери на українські народні пісні, а також поклав на музику тексти заборонених дисидентів: Грицька Чубая («Осіннє небо – синій парашут»), Ігоря Калинця («Танець жаги», «Ватровий дим», «Добрий вечір») тощо.

Після тріумфальних гастролей майже по цілому Радянському союзу Комітет державної безпеки СРСР звернув пильну увагу на керівника гурту та намагався змусити його відійти від репертуарної політики, спрямованої на розвиток сучасних течій української музики. Після відмови співпрацювати з КДБ і йти на поступки Михайла Мануляка усунули від керівництва ВІА «Ватра» і звільнили з роботи у філармонії.

Після цього гурт очолив Богдан Кудла, який намагався зберегти імідж ансамблю. 1974 року було випущено платівку ВІА «Ватра», на якій, зокрема, були вміщені фольк-джаз-рокові композиції Мануляка, однак без згадування імені композитора. Сама платівка стала рекордною серед записаних на «Мелодії» українськими виконавцями – вона передруковувалася ще майже 15 років. Згодом «Ватру» очолив Ігор Білозір, під чиїм керівництвом ансамбль став одним із найвідоміших символів української естради.