Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Було дуже неприємно». Огнєвіч висловилася про конфлікт із Єфросініною та Поляковою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Конфлікт між зірками виник у 2023 році

Маша Єфросиніна та Оля Полякова розкритикували творчість співачки Злати Огнєвіч. Артистка прокоментувала цей конфлікт та пояснила, що стало причиною хейту в її бік. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Злати Огнєвіч блогерці Єві Коршик.

Як відомо, конфлікт стався ще в січні 2023 року. Тоді Маша Єфросиніна та Оля Полякова у своєму шоу «Дорослі дівчата» заговорили про Злату Огнєвіч, а саме її пісні. За словами Огнєвіч, їй було неприємно від почутого. «Вони сказали – «г**но». Для мене це було шокуюче й це було дуже неприємно. Але кожен висловлюється в міру своєї мудрості та інтелекту», – зазначила Злата.

Причиною подібних висловлювань зі сторони зірок був допис Злати Огнєвіч, який вона опублікувала в соцмережах. Проте за її словами, він не був нікому адресований та мав загальний контекст.

Допис Злати Огнєвіч, через який Оля Полякова обізвала її пісні
фото: скриншот Іnstagram.com/zlata.ognevich

«Дівчата, сприйняли це на свій рахунок. Це була просто загальна фраза, яка стосувалася тих, хто виїхав і тих, хто повернулися. Я не мала на думці, коли писала цей пост, що я спеціально його присвячую цим дівчатам. Це був сарказм із моєї сторони. Так, я це визнаю на той момент – це був крик зраненої душі у 2022 році. Я дійсно на той момент втомилася. Я написала те, як я відчувала. Я не забираю своїх слів назад», – пояснила артистка.

Злата Огнєвіч зазначила, що не спілкувалася з колегами стосовно цього конфлікту. «Ми не обговорювали це, не зустрічалися і не переписувалися», – додала співачка.

Нагадамо, Злата Огнєвіч відверто розповіла про один із найскладніших періодів у своєму житті. Артистка зізналася, що колись переживала настільки глибоку кризу, що навіть думала про самогубство. За словами Огнєвіч, їй довелося пройти через серйозні емоційні потрясіння, перш ніж вона змогла знову відчути внутрішню силу та гармонію.

Теги: Оля Полякова Маша Єфросиніна конфлікт Злата Огнєвіч

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua