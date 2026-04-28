«Було дуже неприємно». Огнєвіч висловилася про конфлікт із Єфросініною та Поляковою

Златою Огнєвіч зізналася, як вона відреагувала на слова Єфросиніної та Полякової про її пісні

Конфлікт між зірками виник у 2023 році

Маша Єфросиніна та Оля Полякова розкритикували творчість співачки Злати Огнєвіч. Артистка прокоментувала цей конфлікт та пояснила, що стало причиною хейту в її бік. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Злати Огнєвіч блогерці Єві Коршик.

Як відомо, конфлікт стався ще в січні 2023 року. Тоді Маша Єфросиніна та Оля Полякова у своєму шоу «Дорослі дівчата» заговорили про Злату Огнєвіч, а саме її пісні. За словами Огнєвіч, їй було неприємно від почутого. «Вони сказали – «г**но». Для мене це було шокуюче й це було дуже неприємно. Але кожен висловлюється в міру своєї мудрості та інтелекту», – зазначила Злата.

Причиною подібних висловлювань зі сторони зірок був допис Злати Огнєвіч, який вона опублікувала в соцмережах. Проте за її словами, він не був нікому адресований та мав загальний контекст.

Допис Злати Огнєвіч, через який Оля Полякова обізвала її пісні

«Дівчата, сприйняли це на свій рахунок. Це була просто загальна фраза, яка стосувалася тих, хто виїхав і тих, хто повернулися. Я не мала на думці, коли писала цей пост, що я спеціально його присвячую цим дівчатам. Це був сарказм із моєї сторони. Так, я це визнаю на той момент – це був крик зраненої душі у 2022 році. Я дійсно на той момент втомилася. Я написала те, як я відчувала. Я не забираю своїх слів назад», – пояснила артистка.

Злата Огнєвіч зазначила, що не спілкувалася з колегами стосовно цього конфлікту. «Ми не обговорювали це, не зустрічалися і не переписувалися», – додала співачка.

