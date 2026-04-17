Єфросиніна іронічно згадала про чоловіка Полякової на сцені премії Yuna (відео)

Марія Єфросиніна цьогоріч була ведучою музичної премії YUNA разом з шоуменом Анатолієм Анатолічем
фото: скриншот із соцмереж

Єфросиніна вперше відреагувала на заяви Вадима Буряковського про неї та її чоловіка

Телеведуча Маша Єфросиніна вперше відреагувала на інтерв'ю чоловіка Олі Полякової Вадима Буряковського. Ведуча іронічно підколола бізнесмена зі сцени музичної премії Yuna. Про це пише «Главком».

У мережі з'явився фрагмент з церемонії нагородження музичної премії YUNA, яка відбулася 15 квітня у Києві в Палаці «Україна». Ведучою заходу була Марія Єфросиніна разом із шоуменом Анатолієм Анатолічем.

Під час проведення премії, в один з моментів Єфросиніна вирішила пожартувати. Вона іронічно пригадала інтерв’ю Вадима Буряковського, яке стало популярним у мережі, а саме на платформі Threads. 

Зокрема, це сталося, коли залу покинуло чимало глядачів, тому ведуча вирішила покращити атмосферу жартом. «Пів зали поїхали, а ми не будемо їх, так сказати, коментувати. Це прокоментує Threads… І Вадік», – висловилася Єфросиніна.

Читайте також: «Я їй платила 15 доларів…». Експродюсерка Олі Полякової – про те, як у неї «віджали» співачку

Марія Єфросиніна раніше не коментувала інтерв'ю Буряковського, який згадав у своїх коментарях про неї та її чоловіка. Тож це було вперше, коли ведуча заговорила про це.

Зокрема йдеться про заяви Вадима Буряковського про Марію Єфросиніну та її чоловіка. В інтерв’ю Дмитру Гордону Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до подруги своєї дружини Маші Єфросиніної. Він заявив, що Єфросиніна до того, як почала співпрацювати з Поляковою, була «закритою», тож саме співачка допомогла їй відкритися.

Після цього Буряковський згадав те, як між ним та Єфросініною відбулося непорозуміння. Разом із цим, коментуючи ситуацію, бізнесмен назвав чоловіка Маші Єфросиніної «мажором». Також у своєму інтерв’ю Вадим Буряковський розкритикував будинок Маші Єфросиніної. До слова, ці заяви про ведучу Машу Єфросиніну та її родину змусили Олю Полякову публічно вибачитися за свого чоловіка.

Також повідомлялося, чоловік української співачки Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський розкритикував у своєму інтерв’ю першу продюсерку своєї дружини Ірину Ковальську. Вона відреагувала на публічну критику у свій бік у соцмережах.

Читайте також

Філатов і Лачен влаштували гучну сварку у соцмережах
Філатов vs Лачен. Образи, погрози і «стрілка» у центрі Києва: подробиці скандалу
17 березня, 10:35
Вадим Буряковський та Оля Полякова перебувають у шлюбі понад 20 років
Бійки, зради та ревнощі. 63-річний чоловік Олі Полякової розкрив секрети їхнього шлюбу
20 березня, 12:12
Громадян України підозрювали у перевезенні через країну десятків мільйонів доларів, євро та золота
Угорські спецслужби могли вколоти інкасатору «Ощадбанку» психотропи – The Guardian
20 березня, 17:28
Борцю Мохаммаді було 19 років
Страта борця з Ірану: Гераскевич та інші зірки світового спорту розкритикували МОК
26 березня, 19:06
Леді Гага є однією з найнагородженіших артисток свого покоління
Леді Гага відзначає 40-річчя: історія успіху та найцікавіше з біографії
28 березня, 10:04
Тамара Неліпа розповіла про реакцію дітей Максима Неліпи на збори його брата
«Дуже не правий». Ексдружина Максима Неліпи прокоментувала збір його брата на пам’ятник актору
1 квiтня, 16:53
Марічка Довбенко взяла інтерв'ю у Тараса Тополі
Адвокат Тараса Тополі відреагував на звинувачення журналістки у погрозах
8 квiтня, 13:02
Мілош Земан «відшмагав» свою медсестру вербовою різкою
Експрезидент Чехії на Великдень за традицією «відшмагав» свою медсестру (відео)
8 квiтня, 16:22
Олександр Ярмошевич придбав позашляховик на тлі скандалу
Стали відомі нові подробиці про екскерівника ТЦК, який на роботі цілувався із жінками
14 квiтня, 09:45

Шоу-біз

Аліна Гросу вперше стала мамою (відео)
Аліна Гросу вперше стала мамою (відео)
Єфросиніна іронічно згадала про чоловіка Полякової на сцені премії Yuna (відео)
Єфросиніна іронічно згадала про чоловіка Полякової на сцені премії Yuna (відео)
Модельєрці Оксані Караванській – 60. Як дизайнерка зі Львова стала відомою на увесь світ
Модельєрці Оксані Караванській – 60. Як дизайнерка зі Львова стала відомою на увесь світ
«Яка ти гарна». Ірина Білик показала свої дитячі фото
«Яка ти гарна». Ірина Білик показала свої дитячі фото
Кінорежисер Роман Балаян отримав нагороду від Зеленського
Кінорежисер Роман Балаян отримав нагороду від Зеленського
«Ніч жаху», нове бачення «Мумії» та номінант на Оскар-2026. Кінопрем'єри тижня
«Ніч жаху», нове бачення «Мумії» та номінант на Оскар-2026. Кінопрем'єри тижня

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
