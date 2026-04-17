Єфросиніна іронічно згадала про чоловіка Полякової на сцені премії Yuna (відео)

Єфросиніна вперше відреагувала на заяви Вадима Буряковського про неї та її чоловіка

Телеведуча Маша Єфросиніна вперше відреагувала на інтерв'ю чоловіка Олі Полякової Вадима Буряковського. Ведуча іронічно підколола бізнесмена зі сцени музичної премії Yuna. Про це пише «Главком».

У мережі з'явився фрагмент з церемонії нагородження музичної премії YUNA, яка відбулася 15 квітня у Києві в Палаці «Україна». Ведучою заходу була Марія Єфросиніна разом із шоуменом Анатолієм Анатолічем.

Під час проведення премії, в один з моментів Єфросиніна вирішила пожартувати. Вона іронічно пригадала інтерв’ю Вадима Буряковського, яке стало популярним у мережі, а саме на платформі Threads.

Зокрема, це сталося, коли залу покинуло чимало глядачів, тому ведуча вирішила покращити атмосферу жартом. «Пів зали поїхали, а ми не будемо їх, так сказати, коментувати. Це прокоментує Threads… І Вадік», – висловилася Єфросиніна.

Марія Єфросиніна раніше не коментувала інтерв'ю Буряковського, який згадав у своїх коментарях про неї та її чоловіка. Тож це було вперше, коли ведуча заговорила про це.

Зокрема йдеться про заяви Вадима Буряковського про Марію Єфросиніну та її чоловіка. В інтерв’ю Дмитру Гордону Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до подруги своєї дружини Маші Єфросиніної. Він заявив, що Єфросиніна до того, як почала співпрацювати з Поляковою, була «закритою», тож саме співачка допомогла їй відкритися.

Після цього Буряковський згадав те, як між ним та Єфросініною відбулося непорозуміння. Разом із цим, коментуючи ситуацію, бізнесмен назвав чоловіка Маші Єфросиніної «мажором». Також у своєму інтерв’ю Вадим Буряковський розкритикував будинок Маші Єфросиніної. До слова, ці заяви про ведучу Машу Єфросиніну та її родину змусили Олю Полякову публічно вибачитися за свого чоловіка.

Також повідомлялося, чоловік української співачки Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський розкритикував у своєму інтерв’ю першу продюсерку своєї дружини Ірину Ковальську. Вона відреагувала на публічну критику у свій бік у соцмережах.