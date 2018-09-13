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    Шоу-биз

    Марк Уолбрег просыпается в 2:30 утра и проходит сеансы криотерапии

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    Марк Уолбрег просыпается в 2:30 утра и проходит сеансы криотерапии

    Американский актер Марк Уолберг рассказал фанатам о своем распорядке дня

    47-летний Уолберг, который в прошлом году стал самым высокооплачиваемым актером в Голливуде, опубликовал в «Инстаграме» свое расписание на день.

    Как следует из его распорядка дня, актер обычно просыпается в 2:30 ночи и первые полчаса нового дня посвящает молитве.

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    После легкого завтрака в 3:15 у него начинается полуторачасовая тренировка, за которой следует второй завтрак. Затем - душ, перекус, игра в гольф и сеанс криотерапии.

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    Марк Уолбрег просыпается в 2:30 утра и проходит сеансы криотерапии

    Криотерапия, которая предполагает воздействие на тело человека холодом (с помощью охлажденного воздуха или жидкого азота), пользуется популярностью среди атлетов в качестве средства для устранения боли в мышцах и суставах.

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