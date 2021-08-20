Marvel показала финальный трейлер фильма «Вечные»

Кинокартина рассказывает о расе суперлюдей

Студия Marvel показала трейлер фильма «Вечные» с Китом Харингтоном и Анджелиной Джоли

Marvel выпустила финальный трейлер фильма «Вечные». Видеоролик появился на YouTube-канале студии.

Кинокартина рассказывает о расе суперлюдей, которые тайно живут на Земле и защищают человечество от гуманоидов Девиантов.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.