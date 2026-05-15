Румунія, яка пройшла у фінал Євробачення 2026, потрапила у скандал: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Представниця Румінії на Євробаченні 2026 Александра Капітанеску
фото: Іnstagram/alexandra.capitanescu
Румунію на Євробаченні 2026 представляє Александра Капітанеску

У другому півфіналі Євробачення в конкурсі за місце в гранд-фіналі взяла участь Румунія. Напередодні конкурсу навколо участі країни в Євробаченні розгорівся скандал через її пісню, пише «Главком».

Румунію на Євробаченні 2026 представляє (Alexandra Căpitănescu) Александра Капітанеску із піснею Choke Me. У другому півфіналі співачка виконала свою пісню попри скандали. Причиною критики пісні румунської представниці стали деякі фрази. Зокрема, у пісні, яка триває три хвилини, близько 30 разів звучать слова choke me, що в перекладі на українську мову означає «души мене».

Також у пісні згадуються й інші фрази, наприклад, «важко дихати», «я хочу, щоб ти мене задушив» та «зроби так, щоб мої легені вибухнули». Як пише видання The Guardian, професорка права в Університеті Дарема Клер Макглінн зауважила, що такі повторюванні слова можуть стати закликом до насильства та «свідчать про тривожну зневагу до здоров’я та добробуту молодих жінок».

Alexandra Căpitănescu - Choke Me

Ще пісню Румунії критикували в мережі через її контекст. Дехто навіть закликав дискваліфікувати пісню з Євробачення. Водночас сама Александра Капітанеску запевнила, що її пісня має інший сенс та не романтизує насильство. Врешті співачка вийшла на сцену та влаштувала шоу, що принесло їй місце у фіналі Євробачення 2026.

Як відомо, Александра Капітанеску займається не лише музикою, вона навчається в магістратурі на факультеті фізики в Бухаресті та хоче стати медичним фізиком. Тож вона поєднує навчання та музику.

Нагадаємо, представниця України на Євробаченні-2026 Leleka під дванадцятим номером виступила у другому півфіналі конкурсу у Відні.Після перемоги на Відборі Leleka підготувала для глядачів оновлене бачення виступу. Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. 

Також повідомлося, українська співачка Leleka пройшла у фінал Євробачення 2026. Представниця України потрапила у першу п’ятірку фіналістів другого півфіналу. Leleka вразила глядачів своїм виступом із піснею Ridnym та здобула прихильність глядачів, що принесло їй друге місце серед фіналістів другого півфіналу Євробачення 2026.

