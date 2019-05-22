Медики: отсутствие физических нагрузок ведет к росту сердечных смертей среди женщин



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Женщины сильно рискуют здоровьем сердца, отказываясь от регулярных физических нагрузок, заявляют специалисты

Их отсутствием эксперты объясняют рост сердечных смертей среди представительниц прекрасного пола.

Американские эксперты констатируют увеличение числа смертей, ассоциированных с патологиями сердечно-сосудистой системы у женщин. Так, Американская кардиологическая ассоциация (AHA) представила данные о том, что в США ежегодная смертность среди женщин от последствий сердечно-сосудистых заболеваний приблизилась к уровню в 400 тысяч. Данное количество, констатируют ученые, эквивалентно численности смертей от рака, хронических заболеваний дыхательных путей и диабета вместе взятых.

При этом, опираясь на анализ данных многочисленных исследований, эксперты констатируют: главным фактором роста сердечных недугов среди женщин, а также смертности является отказ от регулярных физических нагрузок.

«Большинство женщин сильно рискует здоровьем сердца, отказываясь от физических нагрузок. Именно благодаря им можно предотвратить большинство случаев развития сердечно-сосудистых заболеваний - одной из основных причин смертности женщин во всем мире», - приводится заключение специалистов на этот счет в Medical News Today.

Ученые отмечают, что многие женщины старательно следят за своим питанием, но просто придерживаться пусть здорового и сбалансированного питания - недостаточно для сохранения здоровья сердца. Не менее важна, чем правильный рацион, физическая активность. По словам исследователей, спорту необходимо уделять минимум 150 минут в неделю.

Джерело: Medikforum.ru