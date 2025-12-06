Головна Скотч Шоу-біз
Автор пісні «Піду втоплюся» виконав свій хіт у день народження (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Миколайчук завершив гастрольну діяльність ще на початку 2000-х
скриншот з відео Олесі Бацман

Андрію Миколайчуку виповнилося 66 років

Український співак, композитор і аранжувальник Андрій Миколайчук сьогодні, 6 грудня, святкує день народження. Йому виповнилося 66 років. Про це повідомляє «Главком».

Миколайчук Разом із журналісткою Олесею Бацман виконав свій невмирущий хіт «Піду втоплюся». Відео медійниця опублікувала на сторінці у Facebook.

Андрій Миколайчук народився в Умані в сім'ї вчителів фізики. Закінчив музичне училище і музично-педагогічний інститут. Вісім років працював музичним вихователем у дитячому садку.

Став популярним після участі у фестивалі «Червона рута» 1989 року. Із піснями «Піду втоплюся» та «Підпільник Кіндрат» став лауреатом другої премії у жанрі попмузики і здобув приз глядацьких симпатій. Він виступав із концертами в містах України.

Автор пісні «Піду втоплюся» виконав свій хіт у день народження (відео) фото 1

У 2000-х роках Миколайчук припинив виступати та переїхав до Миколаєва, хоча до цього декілька років мешкав у Києві. Там він купив будиночок. Спочатку артист хотів відкрити студію, а потім навіть планував стати будівельником. У 2014 році Миколайчук повернувся до Києва. Він розповідав, що кожного дня пише пісні, яких у нього назбиралося вже дуже багато.

