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Настя Каменських заспівала україномовну пісню Ані Лорак – реакція мережі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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фото: Іnstagram.com/kamenskux

Відео Каменських зі піснею Лорак вподобали українські зірки

Співачка Настя Каменських знову опинилася в центрі уваги. Артистка заспівала україномовну пісню співачки Ані Лорак, яка замовчує війну в Україні та мешкає в РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.

На кадрах, якими поділилася артистка, вона плаває в океані та співає рядки з пісні Ані Лорак «Острови». Крім того, водночас вона підписала своє відео та побажала підписникам гарного дня російською мовою. «ШІ страшна річ. Хтось згенерував відео, як я плаваю в океані в день, коли я повинна була працювати», – написала Каменських.

Настя Каменських заспівала україномовну пісню Ані Лорак – реакція мережі фото 1
фото: скриншот Іnstagram/kamenskux

Водночас під дописом у коментарях користувачі розійшлися в думках. Деякі залишали саркастичні коментарі та критикували артистку за вибір її пісні. Інші ж залишали компліменти та позитивні відгуки про відео співачки:

  • «Вау, геніально, Настя співає пісню Ані Лорак».
  • «Сон при температурі 40: Настя співає україномовну пісню Ані Лорак».
Настя Каменських заспівала україномовну пісню Ані Лорак – реакція мережі фото 2
фото: скриншот Іnstagram/kamenskux
  • «В Юрмалі потрібно було співати по-українськи».
  • «Настя і Потап дають крінжа».
Настя Каменських заспівала україномовну пісню Ані Лорак – реакція мережі фото 3
фото: скриншот Іnstagram/kamenskux
  • «Улюблена пісня! Гарного відпочинку!»
Настя Каменських заспівала україномовну пісню Ані Лорак – реакція мережі фото 4
фото: скриншот Іnstagram/kamenskux
  • «Я теж завжди співаю цю пісню, коли плаваю: «Там, де спокою жду тебе».
Настя Каменських заспівала україномовну пісню Ані Лорак – реакція мережі фото 5
фото: скриншот Іnstagram/kamenskux
  • «Я сама спілкуюсь російською вдома, бо це моя материнська мова, але писати пост російською і співати українською – це розлад особистості. Будь ласка, перестаньте представляти Україну деінде. Дякую».

До слова, деякі українські артисти вподобали відео Насті Каменських, зокрема ведуча Катерина Осадча та балерина Катерина Кухар.

Також повідомлялося, Потап і Настя Каменських виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Українці обурилися появою артистів на заході та розкритикували зірок. Каменських та Потап заспівали у Латвії російською мовою свої старі пісні. На сцені в Юрмалі прозвучали такі їхні хіти, як «У нас на районе», «У мами», «Все пучком», «Не пара», «Чумачечая весна» та інші.

Нагадаємо, після гучної заяви про розлучення Потап (Олексій Потапенко) та Настя Каменських знову опинилися в центрі уваги. Вони повідомили про неочікуване возз’єднання легендарного дуету «Потап і Настя». Артисти опублікували спільне відео російською мовою в Instagram і заявили, що повертаються на сцену після дев’ятирічної паузи, але виступатимуть вони не в Україні, а їхній проєкт буде російськомовним.

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Теги: Настя Каменских Ані Лорак пісня співачка

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