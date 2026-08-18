Артисти ЗСУ та оркестр британських морпіхів підірвали мережу, виконавши легендарну пісню (відео)

Оркестр виступив у Маріїнському палаці

У Києві оркестр Королівської морської піхоти Великої Британії разом зі Зразково-показовим оркестром ЗСУ заспівали до Дня Незалежності України. Про це пише «Главком» із посиланням на посольство Великої Британії в Києві.

Оркестри заграли у Маріїнському палаці в Києві, у Білій залі Героїв України. Оркестр Королівської морської піхоти Великої Британії відповідав за музичний супровід, музиканти грали на різноманітних інструментах разом із представниками українського оркестру.

«Виступ відбувся в унікальній локації – Білій залі Героїв України у Маріїнському палаці в Києві, де Президент України приймає лідерів іноземних держав та вручає найвищу державну нагороду захисникам та захисницям України – звання Героя України», – йдеться у дописі.

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Оркестр ЗСУ заспівав пісню «Ой у лузі червона калина» у музичному супроводі колег із Великої Британії. «Ця відома українська патріотична пісня була написана на початку Першої світової війни та знову здобула популярність після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ставши символом рішучості українського народу захищати свою землю. Британія пишається бути другом України сьогодні та завжди!» – зазначили у посольстві.

Нагадаємо, юна співачка Софія Чумак із Рівного заспівала легендарну пісню «Червона рута» разом із військовим оркестром 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Незапланований виступ військових та юної українки відбувся просто посеред міста на очах у містян.

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