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Гурт «Мур» зіграв мюзикл у київському метро через повітряну тривогу (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Учасники творчого об'єднання «Мур» разом з глядачами заспівали у метро
фото: Іnstagram.com/drake_the_useless

Українці заспівали у метро під час ворожої небезпеки

Українське творче об'єднання «Мур» продовжило виставу «Ти [Романтика]» у метро через російську атаку. Глядачі поділилися кадрами, як з музикантами співали пісні під час повітряної тривоги. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Threads.

Обʼєднання «Мур» виступало з мюзиклом у Києві в Палаці Україна. Однак завершити виступ у залі не вийшло через повітряну тривогу. Тож музиканти разом із глядачами перемістилися до метро. Так, у метрополітені українці співали разом із музикантами. На кадрах, які опублікували в мережі, можна побачити, як гурт разом із апаратурою та інструментами влаштував концерт в укритті.

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Артисти заграли на гітарі та заспівали разом із шанувальниками, які знімали їх на телефони та підтримували, підспівуючи.

Українське творче об'єднання «Мур» продовжило виставу «Ти [Романтика]» у метро
Українське творче об'єднання «Мур» продовжило виставу «Ти [Романтика]» у метро
фото: Іnstagram.com/drake_the_useless

«Друзі, дякуємо кожному, хто був з нами у Палаці Україна. В тому, що тривоги не дали не дали показати фінальну частину вчорашньої вистави, є страшна іронія: через російський терор сьогодні ми не змогли показати історію про російський терор сто років тому. Дякуємо за вашу солідарність», – зазначили у пресслужбі колективу.

Гурт «Мур» зіграв мюзикл у київському метро через повітряну тривогу (відео) фото 1
фото: Іnstagram.com/myr_ukraine

У коментарях під дописами про виступ «Мур» у метро українці ділилися своїми враженнями від концерту та пісень, які виконували глядачі та музиканти разом:

  • «Мурашить... Круті!!!»
  • «Через тривоги виставу так і не закінчили, але трохи проспівали у метро!»
  • «Не думала, що можу подивитись від початку до кінця таке довге відео. Плачу».
  • «Круті, молодці. Я так і не добралась на виставу через сусіда»
  • «От фінальних пісень, які співали всі хором, мурахи по тілу»
  • «Я б розридалась би там…»
  • «Україна є, поки є українці»
  • «Люди наші – титани!»

Нагадаємо, український піаніст-віртуоз Євген Хмара виконав видатну композицію «Як тебе не любити, Києве мій» у столичному метрополітені просто посеред колій у дуеті з популярним барабанщиком Олександром Селезньовим. Живе виконання гімну Києва вразило українців.

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Теги: концерт музика метро Київ тривога вистава

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