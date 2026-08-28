Олена Мозгова різко розкритикувала Потапа і Настю Каменських

Потап і Настя Каменських втрапили у черговий скандал

Продюсерка Олена Мозгова розкритикувала репера Потапа і співачку Настю Каменських. Дует обурив мережу жартом про українську мову. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Мозгової у Facebook.

За словами Олени Мозгової, вона отримала неприємні враження від перегляду відео Потапа і Насті Каменських. «Так смачно поснідала, випила фантастично смачне капучино, сиджу, читаю новини з рідної Нені і тут натрапила на двох пупиришок, які щось верзуть про «вибачте, що ми говорили російською мовою» і при цьому їх бʼє корчами й покривило так, що мене ледь не знудило. Хоча підозрюю, що це й є їхній природний стан…» – написала продюсерка. Також вона доповнила свій допис висловом із нецензурною лексикою в бік дуету.

фото: скриншот Олена Мозгова/Facebook

На відео, про яке розповіла Мозгова, Потап і Настя нібито вибачаються, що говорять російською мовою. Водночас вони зробили вигляд, що страждають від болю. «Боже, пробачте нас, будь ласка, за те, що розмовляємо російською мовою. Ми зовсім забули, що є таке поняття як свобода», – йдеться у дописі.

Зазначимо, Потап і Настя Каменських обурили мережу тим, що з насмішкою висловилися про українську мову та свій вибір говорити російською, заговоривши про свободу.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських та репер Потап (Олексій Потапенко) повідомили про завершення багаторічних стосунків. Однак згодом вони заявили про возз’єднання свого легендарного дуету «Потап і Настя» та заявили, що повертаються на сцену після дев’ятирічної паузи, але виступатимуть вони не в Україні.

До слова, Потап і Настя Каменських виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Українці обурилися появою артистів на заході та розкритикували зірок. Каменських та Потап заспівали у Латвії російською мовою свої старі пісні. На сцені в Юрмалі прозвучали такі їхні хіти, як «У нас на районе», «У мами», «Все пучком», «Не пара», «Чумачечая весна» та інші.