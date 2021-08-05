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    Стало известно, кто стал самой богатой актрисой в мире по версии Forbes (фото)

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    Голливудская актриса&nbsp;Риз Уизерспун - Стало известно, кто стал самой богатой актрисой в мире по версии Forbes (фото)
    Голливудская актриса Риз Уизерспун
    instagram.com/reesewitherspoon/

    Названа самая богатая актриса мира

    Риз Уизерспун, известная по фильмам «Жестокие игры» и «Блондинка в законе», была названа самой богатой актрисой мира. Об этом сообщает Forbes.

    В настоящее время состояние артистки оценивается в 400 миллионов долларов. Ранее она продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine за 900 миллионов долларов. Студия занималась такими популярными проектами, как «И повсюду тлеют пожары», «Большая маленькая ложь» и «Исчезнувшая».

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    Стало известно, кто стал самой богатой актрисой в мире по версии Forbes (фото)
    Стало известно, кто стал самой богатой актрисой в мире по версии Forbes (фото)
    Стало известно, кто стал самой богатой актрисой в мире по версии Forbes (фото)
    Стало известно, кто стал самой богатой актрисой в мире по версии Forbes (фото)
    Стало известно, кто стал самой богатой актрисой в мире по версии Forbes (фото)
    Стало известно, кто стал самой богатой актрисой в мире по версии Forbes (фото)
    Стало известно, кто стал самой богатой актрисой в мире по версии Forbes (фото)
    Стало известно, кто стал самой богатой актрисой в мире по версии Forbes (фото)
    Стало известно, кто стал самой богатой актрисой в мире по версии Forbes (фото)

    Уизерспун также остается одной из самых высокооплачиваемых звезд в киноиндустрии. За один эпизод сериала она получает не менее 1 миллиона долларов. Она также выступает в качестве продюсера и получает большие гонорары за съемки в рекламе компании Crate & Barrel, которая занимается дистрибуцией мебели и предметов интерьера от европейских производителей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Стало известно, кто стал самой богатой актрисой в мире по версии Forbes (фото)