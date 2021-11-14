Сколько должен зарабатывать футболист сборной Украины, чтобы покрывать нужды жены

Девушка отметила, что в последнее время задумалась о том, чтобы начать зарабатывать самой

Супруга звезды сборной Украины по футболу Александра Зубкова, рассказала о том, сколько должен зарабатывать ее муж. Интервью с ней опубликовано на канале «Великий футбол» в YouTube.

Приемлемой для себя Анна Зубкова назвала сумму от десяти тысяч евро в месяц. По словам супруги игрока, на свои нужды она тратит около трех тысяч, при этом она не делает дорогих покупок.

Зубкова также отметила, что в последнее время задумалась о том, чтобы начать зарабатывать самой. Супруга игрока поделилась планами о запуске бренда одежды.

Напомним, в составе сборной Украины 25-летний Зубков провел 17 матчей, в которых забил один мяч. За «Ференцварош» он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне в активе хавбека пять матчей в чемпионате Венгрии, в которых он не отметился результативными действиями.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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