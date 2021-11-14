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    Сколько должен зарабатывать футболист сборной Украины, чтобы покрывать нужды жены

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    Александр Зубков вместе с женой - Сколько должен зарабатывать футболист сборной Украины, чтобы покрывать нужды жены
    Александр Зубков вместе с женой
    instagram.com/zubiksane4ka/

    Девушка отметила, что в последнее время задумалась о том, чтобы начать зарабатывать самой

    Супруга звезды сборной Украины по футболу Александра Зубкова, рассказала о том, сколько должен зарабатывать ее муж. Интервью с ней опубликовано на канале «Великий футбол» в YouTube.

    Приемлемой для себя Анна Зубкова назвала сумму от десяти тысяч евро в месяц. По словам супруги игрока, на свои нужды она тратит около трех тысяч, при этом она не делает дорогих покупок.

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    Сколько должен зарабатывать футболист сборной Украины, чтобы покрывать нужды жены
    Сколько должен зарабатывать футболист сборной Украины, чтобы покрывать нужды жены
    Сколько должен зарабатывать футболист сборной Украины, чтобы покрывать нужды жены
    Сколько должен зарабатывать футболист сборной Украины, чтобы покрывать нужды жены
    Сколько должен зарабатывать футболист сборной Украины, чтобы покрывать нужды жены
    Сколько должен зарабатывать футболист сборной Украины, чтобы покрывать нужды жены
    instagram.com/zubiksane4ka/

    Зубкова также отметила, что в последнее время задумалась о том, чтобы начать зарабатывать самой. Супруга игрока поделилась планами о запуске бренда одежды.

    Напомним, в составе сборной Украины 25-летний Зубков провел 17 матчей, в которых забил один мяч. За «Ференцварош» он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне в активе хавбека пять матчей в чемпионате Венгрии, в которых он не отметился результативными действиями.

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Сколько должен зарабатывать футболист сборной Украины, чтобы покрывать нужды жены