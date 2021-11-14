«Україна має талант». Невероятный цимбалист покорил Руслану своей игрой (видео)

Одним из самых ярких выступлений четвертого выпуска стал перформанс группы Zapal

Вчера состоялся четвертый выпуск талант-шоу «Україна має талант». На этот раз Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот выбирали таланты вместе с четвертой приглашенной звездной судьей – победительницей Евровидения, певицей Русланой. Чтобы участник мог пройти дальше, ему надо было получить по меньшей мере три «да».

Одним из самых ярких выступлений четвертого выпуска стал перформанс группы Zapal.

Андрей, Иван и Алексей познакомились в Черновцах, когда были студентами. Они проводили много времени вместе, были уличными музыкантами и объединились в коллектив. Однако они необычные артисты, ведь играют на украинском народном инструменте – цимбалах. Перед выступлением парни вспомнили покойного Петра Сказкива, цимбалиста-виртуоза, который был финалистом 7 сезона «Україна має талант». Именно он вдохновил Андрея, Ивана и Алексея на исполнение авторской композиции. Парни поразили судей невероятной мелодией, которую исполнили на цимбалах, гитаре и кахоне. Чтобы окончательно «добить» судей, музыканты заиграли «Дикі танці» и покорили всю публику. Группа получила безоговорочные четыре «да».

Напомним, согласно правилам проекта, каждый член жюри имеет право один раз нажать «золотую кнопку». Она дает возможность отправить талантливого украинца сразу же в прямые эфиры. Ведущим «Україна має талант» является Григорий Решетник. Его задача – поддержать каждого участника и вдохновить его на удачное выступление.