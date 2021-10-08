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    Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем

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    Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова - Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем
    Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова
    instagram.com/repyahovakate/

    Женщина надеется на выздоровление

    Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова напугала поклонников.

    Так, в сторис своей страницы в Instagram избранница артиста сообщила, что плохо себя чувствует. Подробностей Екатерина разглашать не стала. Она лишь отметила, что надеется на выздоровление.

    «Я плохо себя чувствую. Возможно, когда-то расскажу, что со мной сейчас происходит. Надеюсь, я справлюсь и все будет хорошо», — рассказала Репяхова.

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    Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем
    Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем
    Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем
    instagram.com/repyahovakate/

    Отметим, что сейчас Екатерина вместе с мужем и трехмесячным сыном находятся на отдыхе в Турции. Оттуда молодая мама на днях жаловалась, что от перевозбуждения и новых эмоций малыш плохо спит и часто капризничает. В то же время, такое поведение мальчика даже довело Репяхову до слез. Вполне возможно, что именно недосып и сказался на здоровье девушки.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем