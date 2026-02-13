Дядя Жора презентував ліричний трек «Тобою» напередодні Дня закоханих

Артист відійшов від гумористичного образу та показав більш особисту сторону творчості

Український артист Дядя Жора представив нову композицію «Тобою», присвячену темі кохання та глибокого емоційного зв’язку між людьми. Прем’єра треку відбулася напередодні Дня святого Валентина, повідомляє «Главком».

За словами виконавця, нова робота стала для нього особливою, адже відображає більш чуттєвий напрямок у творчості. Артист зазначив, що останнім часом усе частіше звертається до лірики, оскільки саме такі пісні знаходять найбільший відгук у слухачів.

«Усі звикли бачити мене веселим з гумористичними піснями – і це нікуди не зникло, але останнім часом я все більше йду в лірику, бо бачу, що саме такі пісні людям заходять найбільше, та й в мене, як в автора пишеться саме лірика, глибокі пісні про життя, почуття. «Тобою» – це чергова історія про життя і кохання, про те, що близьке кожному і відгукнеться кожному», – розповів він.

Разом із релізом треку артист представив і музичне відео. Зйомки кліпу проходили в умовах, знайомих багатьом українцям під час війни – без тепла та електроенергії, з використанням генераторів і після безсонної ночі. За задумом автора, це мало підкреслити щирість і реалістичність історії.

Дядя Жора зазначив, що нова композиція має стати нагадуванням про важливість підтримки близьких людей у складні часи та спонукати слухачів відкрито говорити про свої почуття. Трек «Тобою» та кліп до нього вже доступні на цифрових музичних платформах.

