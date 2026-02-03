Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Монатік, Dzidzio, Білик. Іво Бобул розкритикував творчість українських артистів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Іво Бобул дав поради деяким українським співакам
колаж: glavcom.ua

Деякі співачки виявилися улюбленицями Іво Бобула

Народний артист Іво Бобул дав оцінку творчості українських співаків. Зокрема більшість артистів Іво Бобул розкритикував. Про це співак розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону, пише «Главком».

Іво Бобул протягом свого інтерв’ю чимало часу приділив багатьом українським артистам. Наприклад, похвалив Ольгу Полякову та водночас висловив розчарування в Дмитру Монатіку та назвав Ірину Білик нецікавою.

Іво Бобул про Дмитра Монатіка

Іво Бобул заявив, що Монатік співак на «любителя»
Іво Бобул заявив, що Монатік співак на «любителя»
фото із соцмереж

Співак Іво Бобул заявив, що розчарований через те, що одного разу Дмитро Монатік не привітався із ним. «У Жовтневому була музична передача, і ми переодягалися в одному приміщенні. Ні привіт, ні до побачення. Я думаю, у наш час ми вставали, віталися, – пофіг, мороз», – розповів Бобул.

Також Бобул прокоментував творчість артиста та сказав, що його краще сприймають, ніж Монатіка. Бобул заявив, що Монатік співак на «любителя». «Ми ж протоптали дорогу, а потім ти вже прийшов, коли дорога вже протоптана, хоч маленька повага… Мене приймали набагато краще, ніж його. Він має право на своє життя. І перший раз, коли почув його – бігає по сцені, маленький такий», – додав він.

Іво Бобул про Ірину Білик

Іво Бобул вважає, що Ірина Білик має застарілий репертуар
Іво Бобул вважає, що Ірина Білик має застарілий репертуар
фото із відкритих джерел

На думку Іво Бобула, Ірина Білик має проблему в тому, що її репертуар обмежується старими піснями, тому вона вже «нецікава» глядачам.

«Одна біда в Іри. Вона красиво співала свій репертуар, а далі ж не пішло. Вона залишилася в цьому репертуарі. Її аудиторія пішла, виросла. Вона стала вже нецікавою. Ті почали шукати інше. Вона залишилася трохи у своєму коконі. Популярність є, концерти є, але мені хотілося б, щоб вона трохи»… – висловився Іво Бобул.

Іво Бобул про співака Михайла Хому (Dzidzio)

Іво Бобул порадив Dzidzio не співати високі ноти
Іво Бобул порадив Dzidzio не співати високі ноти
фото з відкритих джерел

Іво Бобул розкритикував спів Dzidzio. Він вважає, що співаку не варто співати високі ноти. «У нього хороший баритон, красивий, але навіщо лізти на високі ноти? Коли він співає «Марічку», звучить некрасиво. Ніхто йому цього не підкаже, а так не повинно бути, а має бути красиво», – вважає Іво Бобул.

Іво Бобул про Артема Пивоварова

Іво Бобул не має сумнівів в тому, що творчість Пивоварова це феномен
Іво Бобул не має сумнівів в тому, що творчість Пивоварова це феномен
фото з відкритих джерел

Іво Бобул вважає, що Артему Пивоварову не вистачає вланого репертуару пісень. Водночас народний артист порадив молодому співаку правильно розподілити свої сили та менше прикладати зусиль. «Те, що це якийсь феномен, я не сумніваюся. Тут треба бути дуже обережним. Ну репертуару немає такого, усі пісні старі, які вже хтось співав. А ось своє видати, це трохи важче. Сильно намагається. Дуже сильно. Ну, згорить. Треба розставляти сили», – порадив Бобул Артему Пивоварову.

Іво Бобул про Тіну Кароль

Іво Бобул похвалив Тіну Кароль
Іво Бобул похвалив Тіну Кароль
фото з відкритих джерел

Іво Бобул висловився про Тіну Кароль позитивно. Проте він вважає, що Кароль потрібна європейська сцена. «Співачка європейського ґатунку, так будемо казати. Так, вона могла б там себе десь знайти. Не десь, а навіть добре знайти себе. Але й тут знайшла свій репертуар, свою стежку. Молодець», – вважає Бобул.

Іво Бобул про Олю Полякову

Іво Бобул захоплюється творчістю Олі Полякової
Іво Бобул захоплюється творчістю Олі Полякової
фото з відкритих джерел

Оля Полякова виявилася улюбленицею артиста. «Це красуня. Я поважаю її за працездатність, за те, що вона, попри все, робить те, що люди люблять. Вона шоувумен», – заявив Іво Бобул.

Нагадаємо, що народна артистка України Ірина Білик, яка у 2025 році дала вісім сольних концертів у Києві. Зокрема, минулий рік став для Ірини Білик справді тріумфальним у столиці. Вісім сольних шоу продемонстрували, що попит на її творчість залишається стабільно високим четверте десятиліття поспіль. Зокрема, перші три ювілейні сольники з переаншлагами пройшли у Палаці «Україна» у квітні. Два концерти співачка дала на відкритому просторі «В’ява» на ВДНГ влітку та восени. Білик також мала два великі виступи у форматі сольної програми в рамках фестивалів, які цього літа пройшли у Києві. І завершення року фанати Білик мали шанс провести з нею у найбільшому столичному клубі «Фрідом».

Водночас Іво Бобул мав низку виступів в Україні торік. Зокрема, в дуеті з Лілією Сандулесою. Здебільшого співак гастролював за кордон. 

Раніше «Главком» писав як український поет і композитор Євген Рибчинський публічно розкритикував Народного артиста України Іво Бобула, який назвав Ані Лорак і Таїсію Повалій «прекрасними співачками», яких нібито змусили виїхати до Росії через погані умови в Україні. 

Читайте також:

Теги: співак шоубіз Іво Бобул

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Valeriya Force запідозрили у співпраці з росіянином
Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином
16 сiчня, 20:38
Переможець «Голосу країни» Сергій Лазановський потрапив до лікарні
Переможець «Голосу країни» Сергій Лазановський потрапив до лікарні
19 сiчня, 13:27
Тіна Кароль заявила, що вона почала ходити на побачення
Тіна Кароль розповіла, чи готова до нових стосунків і чи ходить на побачення
27 сiчня, 21:41
Іво Бобул зробив припущення, чому Таїсія Повалій та Ані Лорак зрадили Україну та обрали Росію
«Я теж співав для Януковича». Іво Бобул став на захист Повалій та Лорак, які втекли до РФ
27 сiчня, 21:14
Дві жінки звинуватили Хуліо Іглесіаса у домаганнях
82-річного співака Хуліо Іглесіаса звинувачено в сексуальному насильстві
14 сiчня, 16:42
Вийшов трейлер фільму «Кутюр», де головну роль зіграла Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі знялася у новій драмі «Кутюр». Коли фільм покажуть в Україні
16 сiчня, 18:43
У непрості часи Зібров рятується сімейним затишком
Зібров розповів, як переживає відключення світла у будинку під Києвом
17 сiчня, 17:20
«Прощавай, блудний сину України». Рибчинський-молодший відправив Іво Бобула за крейсером «Москва»
«Прощавай, блудний сину України». Рибчинський-молодший відправив Іво Бобула за крейсером «Москва»
29 сiчня, 11:47
Петро Чорний став фігурантом розслідування журналістів про фейкові гастролі
Артист Петро Чорний фігурував у схемі виїзду чоловіків за кордон: деталі
Вчора, 21:48

Шоу-біз

Монатік, Dzidzio, Білик. Іво Бобул розкритикував творчість українських артистів
Монатік, Dzidzio, Білик. Іво Бобул розкритикував творчість українських артистів
Представниця Болгарії на Євробаченні через хейтерів хотіла відмовитися від участі
Представниця Болгарії на Євробаченні через хейтерів хотіла відмовитися від участі
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026: де дивитися, як голосувати та список учасників
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026: де дивитися, як голосувати та список учасників
Найвідвертіші образи «Ґреммі-2026». Які сукні одягли голлівудські співачки
Найвідвертіші образи «Ґреммі-2026». Які сукні одягли голлівудські співачки
Легендарна Шер з'явилася на церемонії Греммі. Співачка вразила виглядом напередодні 80-річчя
Легендарна Шер з'явилася на церемонії Греммі. Співачка вразила виглядом напередодні 80-річчя
«Ґреммі-2026»: повний перелік переможців
«Ґреммі-2026»: повний перелік переможців

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua