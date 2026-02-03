Монатік, Dzidzio, Білик. Іво Бобул розкритикував творчість українських артистів

Деякі співачки виявилися улюбленицями Іво Бобула

Народний артист Іво Бобул дав оцінку творчості українських співаків. Зокрема більшість артистів Іво Бобул розкритикував. Про це співак розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону, пише «Главком».

Іво Бобул протягом свого інтерв’ю чимало часу приділив багатьом українським артистам. Наприклад, похвалив Ольгу Полякову та водночас висловив розчарування в Дмитру Монатіку та назвав Ірину Білик нецікавою.

Іво Бобул про Дмитра Монатіка

Іво Бобул заявив, що Монатік співак на «любителя» фото із соцмереж

Співак Іво Бобул заявив, що розчарований через те, що одного разу Дмитро Монатік не привітався із ним. «У Жовтневому була музична передача, і ми переодягалися в одному приміщенні. Ні привіт, ні до побачення. Я думаю, у наш час ми вставали, віталися, – пофіг, мороз», – розповів Бобул.

Також Бобул прокоментував творчість артиста та сказав, що його краще сприймають, ніж Монатіка. Бобул заявив, що Монатік співак на «любителя». «Ми ж протоптали дорогу, а потім ти вже прийшов, коли дорога вже протоптана, хоч маленька повага… Мене приймали набагато краще, ніж його. Він має право на своє життя. І перший раз, коли почув його – бігає по сцені, маленький такий», – додав він.

Іво Бобул про Ірину Білик

Іво Бобул вважає, що Ірина Білик має застарілий репертуар фото із відкритих джерел

На думку Іво Бобула, Ірина Білик має проблему в тому, що її репертуар обмежується старими піснями, тому вона вже «нецікава» глядачам.

«Одна біда в Іри. Вона красиво співала свій репертуар, а далі ж не пішло. Вона залишилася в цьому репертуарі. Її аудиторія пішла, виросла. Вона стала вже нецікавою. Ті почали шукати інше. Вона залишилася трохи у своєму коконі. Популярність є, концерти є, але мені хотілося б, щоб вона трохи»… – висловився Іво Бобул.

Іво Бобул про співака Михайла Хому (Dzidzio)

Іво Бобул порадив Dzidzio не співати високі ноти фото з відкритих джерел

Іво Бобул розкритикував спів Dzidzio. Він вважає, що співаку не варто співати високі ноти. «У нього хороший баритон, красивий, але навіщо лізти на високі ноти? Коли він співає «Марічку», звучить некрасиво. Ніхто йому цього не підкаже, а так не повинно бути, а має бути красиво», – вважає Іво Бобул.

Іво Бобул про Артема Пивоварова

Іво Бобул не має сумнівів в тому, що творчість Пивоварова це феномен фото з відкритих джерел

Іво Бобул вважає, що Артему Пивоварову не вистачає вланого репертуару пісень. Водночас народний артист порадив молодому співаку правильно розподілити свої сили та менше прикладати зусиль. «Те, що це якийсь феномен, я не сумніваюся. Тут треба бути дуже обережним. Ну репертуару немає такого, усі пісні старі, які вже хтось співав. А ось своє видати, це трохи важче. Сильно намагається. Дуже сильно. Ну, згорить. Треба розставляти сили», – порадив Бобул Артему Пивоварову.

Іво Бобул про Тіну Кароль

Іво Бобул похвалив Тіну Кароль фото з відкритих джерел

Іво Бобул висловився про Тіну Кароль позитивно. Проте він вважає, що Кароль потрібна європейська сцена. «Співачка європейського ґатунку, так будемо казати. Так, вона могла б там себе десь знайти. Не десь, а навіть добре знайти себе. Але й тут знайшла свій репертуар, свою стежку. Молодець», – вважає Бобул.

Іво Бобул про Олю Полякову

Іво Бобул захоплюється творчістю Олі Полякової фото з відкритих джерел

Оля Полякова виявилася улюбленицею артиста. «Це красуня. Я поважаю її за працездатність, за те, що вона, попри все, робить те, що люди люблять. Вона шоувумен», – заявив Іво Бобул.

Нагадаємо, що народна артистка України Ірина Білик, яка у 2025 році дала вісім сольних концертів у Києві. Зокрема, минулий рік став для Ірини Білик справді тріумфальним у столиці. Вісім сольних шоу продемонстрували, що попит на її творчість залишається стабільно високим четверте десятиліття поспіль. Зокрема, перші три ювілейні сольники з переаншлагами пройшли у Палаці «Україна» у квітні. Два концерти співачка дала на відкритому просторі «В’ява» на ВДНГ влітку та восени. Білик також мала два великі виступи у форматі сольної програми в рамках фестивалів, які цього літа пройшли у Києві. І завершення року фанати Білик мали шанс провести з нею у найбільшому столичному клубі «Фрідом».

Водночас Іво Бобул мав низку виступів в Україні торік. Зокрема, в дуеті з Лілією Сандулесою. Здебільшого співак гастролював за кордон.

