Українці порівняли Дорофєєву зі світовими зірками. Співачка дала різку відповідь

У мережі користувачка порівняла творчість української співачки Наді Дорофєєвою з музикою американських артистів. На це відреагувала сама співачка, її коментар підтримали сотні шанувальників. Про це пише «Главком».

У соцмережі Threads одна з користувачів, зареєстрована під нікнеймом zaloznayeah запитала у своєму дописі, як можна слухати Надю Дорофєєву. «Коли у світі є такі виконавці як: Charlie XCX, Addison Rae, Tate McRae, Doja Cat, Billie Eilish. Як можна слухати Дорофєєву?», – написала вона.

На цей допис та питання відреагувала Надя Дорофєєва: «Коли в світі є: культура, повага, турбота, тактовність, етикет, як можна писати таку ху*н* ?».

Коментар співачки набрав неабияку популярність. Кількість вподобайок на відповіді сягнула понад 2 тис. Водночас допис дівчини з порівнянням Дорофєєвої зібрав близько 500 вподобайок. Згодом цей допис зник зі сторінки авторки, але відповідь артистки досі вирує у мережі.

Нагадаємо, як Надя Дорофєєва застала масовану атаку у Львові. Артистка була разом з членами команди. В ніч проти 5 жовтня росіяни завдали масований комбінований удар регіонами України. На момент написання матеріалу відомо про п'ятьох загиблих.  

