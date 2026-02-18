Українці порівняли Дорофєєву зі світовими зірками. Співачка дала різку відповідь

Коментар Дорофєєвої з реакцією на критику її творчості став популярним у мережі

У мережі користувачка порівняла творчість української співачки Наді Дорофєєвою з музикою американських артистів. На це відреагувала сама співачка, її коментар підтримали сотні шанувальників. Про це пише «Главком».

У соцмережі Threads одна з користувачів, зареєстрована під нікнеймом zaloznayeah запитала у своєму дописі, як можна слухати Надю Дорофєєву. «Коли у світі є такі виконавці як: Charlie XCX, Addison Rae, Tate McRae, Doja Cat, Billie Eilish. Як можна слухати Дорофєєву?», – написала вона.

Надя Дорофеєва різко відреагувала на критику фото: скриншот із Threads

На цей допис та питання відреагувала Надя Дорофєєва: «Коли в світі є: культура, повага, турбота, тактовність, етикет, як можна писати таку ху*н* ?».

Коментар співачки набрав неабияку популярність. Кількість вподобайок на відповіді сягнула понад 2 тис. Водночас допис дівчини з порівнянням Дорофєєвої зібрав близько 500 вподобайок. Згодом цей допис зник зі сторінки авторки, але відповідь артистки досі вирує у мережі.

