На Каннском кинофестивале не покажут фильмы Netflix



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В 2019 году мероприятие вновь обойдётся без картин популярного сервиса

Несмотря на попытки стримингового сервиса Netflix и Каннского кинофестиваля найти компромисс в затянувшемся споре, в 2019 году фильмы компании вновь не покажут во Франции — даже вне конкурса.

Переговоры между двумя сторонами вполне дружественны. Например, на прошлой неделе в Лос-Анджелесе прошёл обед Теда Сарандоса и Скотта Стубера из Netflix и директора Канн Тьерри Фремо. Эта встреча была одной из нескольких, проведённых после ситуации перед прошлогодним мероприятием, когда «Рому» Альфонсо Куарона не допустили в Канны и вместо этого отправили в Венецию, где фильм выиграл «Золотого льва».

В 2017 году три картины сервиса принимали участие в конкурсе Каннского фестиваля, что вызвало шквал протестов со стороны французских кинотеатров. Им, привыкшим к трёхлетнему окну между кинопрокатным релизом и стриминговым, необходимо было подчинить Netflix своим правилам. Те отказались.

Решение, которое позволило бы внести продукцию Netflix в конкурс, пока не найдено. В любом случае, по словам источников, у сервиса нет готового к фестивалю фильма.

Чтобы не пропустить другой громкий фильм, Фремо был готов присмотреться к «Ирландцу» Мартина Скорсезе, о чём он намекнул в октябре. В то время казалось, что к маю производство картины завершится, но из-за кропотливой работы над спецэффектами скорее стоит ожидать, что фильм закончат ближе к Венецианскому кинофестивалю в сентябре.

Среди других кандидатов на поездку в Канны называли «Прачечную» Стивена Содерберга с Мерил Стрип, новый фильм Ноа Баумбака, «Короля» Дэвида Мишо с Тимоти Шаламе и картину братьев Сэфди «Неогранённые драгоценные камни».

В 2019 году Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Джерело: Киноафиша