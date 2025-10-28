Народна артистка, яка була звільнена з Театру Франка, висловила претензії модному режисеру Уривському

Лариса Кадирова: Уривський – талановитий експериментатор, але робить з нації бидло

Народна артистка України, лавреатка Шевченківської премії Лариса Кадирова, яка нещодавно була звільнена з Національного театру імені Івана Франка, висловила гостру критику на адресу одного з найуспішніших сучасних режисерів театру – Івана Уривського. Про це Лариса Кадирова розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Кадирова високо оцінила режисерський талант іншого молодого постановника, Давида Петросяна, назвавши його «чудовим режисером» за його інтерпретацію творів Ольги Кобилянської. Однак вистави Уривського викликали у Кадирової серйозне неприйняття.

Найбільше обурення у артистки викликала вистава Уривського «Лимерівна», у якій вона побачила навмисне приниження національного образу.

«В Уривського я не прийняла його виставу «Лимерівна». Не прийняла, бо вона починається з пиятики, бо у нього мати повзе на колінах – повзе за гранчаком сивухи, а потім починає шукати воші у своєї дитини… Я йому казала: «Іване, давайте з вами поговоримо. Треба з народу – як заповідав Чорновіл – робити горду націю. Націю, а не бидло! Бо виходить, що ми бидлом були, бидлом і лишилися?»… Так, він прекрасний експериментатор, але що це і для чого це? Нащо нас у це тикати? Може, слід шукати щось прекрасне, світло якесь?», – розповіла народна артистка.

За словами Кадирової, Уривський цю розмову не підтримав.

«Я вважаю, що на сцені потрібне життя людського духу. Щоб глядач міг прийти і виявити співчуття, про щось подумати, щось згадати…», – підкреслила акторка.

Також Лариса Кадирова відзначила свою багаторічну дружбу з поетесою Ліною Костенко, яку назвала своїм життєвим вчителем, що вчила «ніколи не здаватися, не йти на компроміси» і тримати «спину рівною». Вона підтвердила, що твори Ліни Костенко є «благодатним матеріалом», який залишається «недооціненим пластом знань та енергії».

Нагадаємо, народна артистка України, лавреатка Шевченківської премії Лариса Кадирова, відома своїми моновиставами та роллю Марії Заньковецької, розповіла про своє нещодавнє звільнення з Національного театру імені Івана Франка. В інтерв'ю «Главкому» Лариса Кадирова підтвердила, що розставання не було «полюбовним» і відбулося через наказ керівництва.

«Тобі дають наказ і кажуть: підпишіть, що з такого-то числа ви у театрі не працюєте… Я сказала, що не буду підписувати. Сказала, що напишу заяву, бо сама йду від вас», – розповіла Кадирова.

Лариса Кадирова зазначила, що наказ про звільнення підписував гендиректор Михайло Захаревич, який згодом і сам втратив посаду.