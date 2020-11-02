Настя Каменских в лифчике пофлиртовала с фанатами

Артистка показала роскошную фигуру в пикантном наряде

33-летняя певица Настя Каменских своим телом и обожает провокационные фотосессии. В этот раз звезда позировала в одежде, но снимок получился не менее горячим. Настя похвасталась пляжным образом. Она надела черное бикини и длинное платье в тон. Артистка намеренно распахнула наряд, слегка обнажив одно плечо, и приподняла подол, демонстрируя загорелые бедра.

Жена Потапа собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа. Звезда отклонила голову назад, держа в руке темные очки. «Total black-наряды всегда в моде. Согласны?» — обратилась Каменских к поклонникам.

instagram.com/kamenskux/

Фанаты засыпали певицу комплиментами и словами восхищения. «Как можно быть такой красивой, обожаем вас», «Шикарная», «Настя, ты прекрасна», «Красотка, как и всегда!», «Просто бомба!», «Фигура мечты!», «Всё отдам за такое тело!» — написали фолловеры Насти.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.