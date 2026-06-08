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Одіозний митрополит подякував українській співачці, що похрестила дитину у Московському патріархаті

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Митрополит побажав співачці Божого благословення та закликав її й надалі «твердо триматися істинної православної віри»
фото: ortodox.md

Напередодні співачка Аліна Гросу показала обряд хрещення свого сина та втрапила у скандал

Скандально відомий митрополит Лонгин (Михайло Жар) УПЦ МП публічно звернувся до співачки Аліни Гросу на тлі скандалу пов'язаного з хрестинами її первістка, пише «Главком».

У своєму дописі священнослужитель подякував артистці за те, що вона, за його словами, обрала «канонічну Православну Церкву». «Аліночко (Гросу), дякую тобі за те, що обрала канонічну Православну Церкву. Кожен має право на своє віросповідання», – написав Лонгін.

Одіозний митрополит подякував українській співачці, що похрестила дитину у Московському патріархаті фото 1

Також митрополит побажав співачці Божого благословення та закликав її й надалі «твердо триматися істинної православної віри». «Нехай Господь укріплює тебе й надалі, щоб ти твердо трималася істинної православної віри, дарує мир, радість і Своє благословення на многії літа. Ти в мене сильна!» – додав він.

Нагадаємо, співачка Аліна Гросу показала обряд хрещення свого сина, а народна артистка України Ірина Білик стала хрещеною матір’ю новонародженого сина. Однак радісна подія викликала бурхливе обговорення в мережі після того, як стало відомо, що обряд хрещення відбувся у Свято-Духівському кафедральному соборі в Чернівцях, а його проводив митрополит Мелетій, який перебуває під санкціями РНБО.

Митрополит Мелетій (справжнє ім'я Єгоренко Валентин Володимирович) архієрей УПЦ московського патріархату, митрополит Чернівецький і Буковинський УПЦ МП. Громадянин Росії. 11 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти семи представників РПЦвУ включно з Єгоренком.

У пресслужбі Аліни Гросу дали пояснення, чому Марка хрестили у Свято-Духівському кафедральному соборі. 

Кафедральний собор Святого духа називають головним храмом Буковини. Він вміщує до 4 тис. парафіян. Рішенням зборів 16 лютого 2025 року Свято-Духівський собор разом із Свято-Миколаївським та Петро-Павлівським храмами перейшли до ПЦУ.

21 січня 2026 року Господарський суд Чернівецької області зобов’язав Управління Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ передати Свято-Духівський кафедральний собор та пов’язані з ним приміщення у користування Православній церкві України. Йдеться про сам собор, готель, котельню та дві вбиральні. Суд також зобов’язав УПЦ звільнити приміщення та підписати акт приймання-передачі.

«Саме тут 30 років тому хрестили Аліну, згодом – її молодшого брата Михайлика, двоюрідних братів і сестер, а пізніше й їхніх дітей. Для родини це сімейна традиція, тому було ухвалено рішення хрестити Марка саме в цьому храмі. Це рішення було пов’язане насамперед із сімейною історією та самим місцем, а не з конкретним священнослужителем», – йдеться у повідомленні. 

Також там дали роз'яснення, чому службу проводив митрополит Мелетій. «Про обставини та деталі, викладені журналісткою Сонею Кошкіною щодо священника та собору, Аліна не була в курсі. Варто також розуміти, що далеко не кожна людина детально орієнтується в церковних питаннях, юрисдикціях чи біографіях священнослужителів. Більшість людей керуються власною вірою, сімейними традиціями та звичаями, відвідуючи храм у важливі моменти життя або на великі релігійні свята. Тому навряд чи пересічна людина буде проводити додаткову перевірку кожного священнослужителя чи церковної установи», – пояснили у пресслужбі. 

Лонгін відомий не лише як настоятель Банченського монастиря, а й як одна з найбільш суперечливих фігур в УПЦ МП. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він неодноразово робив резонансні заяви щодо церковної ситуації в Україні, виступав у румунських медіа, де заявляв про нібито переслідування православних вірян українською владою. У 2023 році СБУ оголосила йому підозру за розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Також його висловлювання неодноразово ставали предметом суспільних дискусій та критики.

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Теги: церква Московська церква в Україні хрещення Чернівці Аліна Гросу

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