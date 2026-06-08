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Христина Соловій обурила українців фотосесією у маковому полі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Христина Соловій сфотографувалася у маковому полі
фото: Тhreads/soloviyka

Христина Соловій відрегаувала на критику, назвавши хейтерів «трутнями»

Українська співачка Христина Соловій опинилася у центрі обговорень у мережі через своє фото. Артистка сфотографувалась на маковому полі, що обурило українців. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки у Threads.

Христина Соловій обурила українців

У своєму блозі у Threads Христина Соловій опублікувала світлину з фотосесії у маковому полі. На світлині співачка лежить у квітах. Зокрема, під нею не квіти, а витоптане місце на полі. «Україна підступно прекрасна і несподівана», – написала Соловій.

Христина Соловій обурила українців фотосесією у маковому полі фото 1
фото: скриншот Тhreads/soloviyka

Врешті користувачі написали під її фото чимало коментарів. Здебільшого користувачі критикували співачку через те, що вона витоптала місце на полі з маками. Українці запитали Христину Соловій про те, навіщо вона витоптала квіти та засудили людей, які так роблять заради фото.

  • «Ви їх садили, що мнете?»
  • «Це ясно, а нашо ви квіти помʼяли?»
Христина Соловій обурила українців фотосесією у маковому полі фото 2
фото: скриншот Тhreads/soloviyka
  • «Ви реально затоптали стільки маків заради такого фото?»
  • «Краса, яку треба знищити заради фото... Все ясно».
Христина Соловій обурила українців фотосесією у маковому полі фото 3
фото: скриншот Тhreads/soloviyka
  • «Ви заплатили власнику за знищення рослин і фотосесію?»

Також користувачі привели у приклад історії фермерів, які скаржаться на людей, які затоптують макові поля. Річ у тім, що такі дії шкодять врожаю та квітам.

  • «Тільки сьогодні читала про це поле, яке витоптують такі безвідповідальні люди Власник не може їх відвадити, а вони йому посів топчуть через ті маки».
Христина Соловій обурила українців фотосесією у маковому полі фото 4
фото: скриншот Тhreads/soloviyka
  • «Сьогодні спілкувалась з власником поля, на якому насіялось густо маків і поле перетворилось в локацію для фотосесій. Власник посіяв там рижій на олію і не очікував, що його поле привабить стільки народу. Чоловік говорив зі мною і ледве не плакав. Розказував, скільки сил він вкладає, щоб господарювати» .
  • «То це ви пану врожаю втоптали?»
Христина Соловій обурила українців фотосесією у маковому полі фото 5
фото: скриншот Тhreads/soloviyka
  • «Натоптали аграрію поле, заїжджають прямо туди на машинах. Він бігає, людей ганяє, а всім пофіг! У нього шалені фінансові збитки, ще і розпач і нерви, хоч би до інфаркту не довели. У чоловіка шок! За що йому таке!»
Христина Соловій обурила українців фотосесією у маковому полі фото 2
фото: скриншот Тhreads/soloviyka

Реакція Христини Соловій на хейт

Христина Соловій відповіла лише на одне з питань у коментарях. «Чекаєте коли джмелики прилетять або бджілки?» – запитали співачку.

Христина Соловій обурила українців фотосесією у маковому полі фото 7
фото: скриншот Тhreads/soloviyka

Зірка також зауважила, що чекає, коли користувачі почнуть обговорювати її фото, назвавши їх «трутнями». «Чекаю коли трутні в коменти налетять», – написала виконавиця.

Як розповідав «Главком», соціальні мережі збурив допис блогерки у Threads, яка поділилася історією макового поля поблизу Києва. Те, що для сотень любителів гарних кадрів стало безкоштовною «інстаграмною локацією», для літнього господаря перетворилося на особисту трагедію. 

До слова, співачка Ольга Полякова потрапила під хвилю хейту через свій новий проєкт TheNogi. Зірка з'явилася у кліпі в образі Ісуса, що викликало обговорення у мережі.

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Теги: скандал фермерство фермер співачка конфлікт Threads

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