Названы худшие и лучшие киноремейки всех времён



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Худшим фильмом стал «Роллербол»

Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг худших и лучших ремейков фильмов в истории кинематографа. Для этого учитывали оценки, выставленные пользователями ресурсов IMDb и Rotten Tomatoes. В каждый список вошли по 50 лент.

Перечень худших возглавил фильм «Роллербол» Джона Мактирнана. Это ремейк одноимённого оригинального фильма 1975 года. По сюжету, в недалёком будущем огромную популярность завоевал новый жестокий спорт роллербол, представляющий собой смесь роллер-дерби, боёв без правил, мотогонок, реслинга, спидскейтинга, американского футбола и гонок на выживание.

На втором месте — «Холодный как лёд» 1991 года, переделка «Дикаря» 1953-го с Марлоном Брандо. Третью строчку заняла мелодрама Гая Ричи «Унесенные» с Мадонной (ремейк картины «Отнесённые необыкновенной судьбой в лазурное море в августе»). В пятёрку также вошли «Оставленные» с Николасом Кейджем (ремейк «Формулы Эдема») и «Туман» 2005 года по мотивам одноименного хоррора 1980-го.

На шестой строчке ещё одна картина с Кейджем — «Плетеный человек» (оригинал вышел в 1973-м). Следом идут «Фантастическая четверка» Джоша Транка (2015), американская версия японского ужастика «Один пропущенный звонок» (2008), «Выпускной» (2008), чей оригинал выходил в 80-м, и «Крик в общаге» (2009) по мотивам триллера 1983 года.

Самыми удачными ремейками назвали фильм «Манон с источника» 1986 года. За ним следуют романтическая комедия «Праздник» (1938), криминальная драма Мартина Скорсезе «Отступники» (2006), «Его девушка Пятница» (1940), «Имитация жизни» (1959), «Лицо со шрамом» (1983), «Почтальон» (1994), «За пригоршню долларов» (1964), «13 убийц» (2010), а замыкает десятку «Железная хватка» (2010). Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/nazvany-hudshie-i-luchshie-kinoremeyki-vseh-vremen/

Джерело: Киноафиша