Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Маск відреагував на чутки про співпрацю з українською OnlyFans-моделлю у рекламі роботів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Маск відреагував на чутки про співпрацю з українською OnlyFans-моделлю у рекламі роботів
Анна Малігон – українська блогерка та інфлюенсерка з Харкова
фото: maligoshik

Ілон Маск спростував чутки про рекламу роботів Tesla з українською OnlyFans-моделлю

Відео за участі популярної української тіктокерки та OnlyFans-моделі Анни Малігон разом із гуманоїдним роботом Tesla Optimus викликало справжній ажіотаж у мережі. У соцмережах припускають, що це частина рекламної кампанії Tesla, а сама Малігон нібито стала «обличчям» просування робота. Однак засновник компанії Ілон Маск спростував цю інформацію. Про це повідомляє «Главком».

Маск відреагував на чутки про співпрацю з українською OnlyFans-моделлю у рекламі роботів фото 1
фото: maligoshik
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Anna Malygon (@maligoshik)

Ілон Маск відповів у соцмережі X (Twitter) на запитання про ймовірну співпрацю, написавши: «Поняття не маю, хто це».

Маск відреагував на чутки про співпрацю з українською OnlyFans-моделлю у рекламі роботів фото 2

Анна Малігон – українська блогерка та інфлюенсерка з Харкова, яка стрімко увірвалася в онлайн-простір завдяки TikTok та платформі OnlyFans. Вона народилась у 2000-х роках в Україні, а свою популярність почала здобувати в середині 2020-х, поєднуючи естетику глему з цифровим активізмом. Спершу її впізнавали за провокаційними відео в TikTok, згодом – за фотосесіями на OnlyFans, де вона виступає в образі еротичної кібер-моделі.

Нагадаємо, глава SpaceX і Tesla Ілон Маск восени 2022 року мало не зірвав український контрнаступ, обмеживши роботу супутникових терміналів Starlink на частині території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначають журналісти, мільярдер наказав старшому інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX зменшити покриття Starlink над частиною України, зокрема над Херсоном, який тоді був окупований. Так, було відключено щонайменше сотню терміналів Starlink. За словами захисників, через це вони зазнавали невдачі на лінії фронту та не змогли оточити потрібні позиції росіян.

Читайте також:

Теги: Tesla Ілон Маск робототехніка українка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений будинок у Київській області
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
6 липня, 06:21
Маск: Коли і де нам слід провести перший з'їзд Американської партії? Це буде супервесело!
Маск анонсував перший з'їзд своєї нової партії
6 липня, 22:26
У другому півріччі компанія має поставити понад мільйон автомобілів, щоб уникнути падіння річного обсягу продажів
Акції Tesla обвалилися після заяви Маска про створення власної політсили
7 липня, 19:42
Нова технологія штучного інтелекту зробить найбільший у світі парк промислових роботів розумнішим та ефективнішим
На складах Amazon працюватиме більше роботів, аніж людей
2 липня, 11:27
Китай використав новітніх роботів у військових навчаннях
Китай задіяв роботів у наступальних військових навчаннях
15 липня, 07:49
Трамп запустив ініціативу «Золотий купол» лише через тиждень після початку свого другого терміну
Трамп шукає заміну SpaceX для «Золотого купола»
22 липня, 14:41
За словами американського президента, він хоче, щоб «Ілон процвітав»
Трамп пообіцяв залишити субсидії Маску
24 липня, 17:43
Мільярдер заявляв, що нібито не причетний до ситуації з відключенням
Маск вимкнув Starlink на Херсонщині під час контрнаступу ЗСУ – Reuters
25 липня, 17:58
Робот-андроїд Unitree R1 почали продавати у Китаї
У Китаї стартували продажі людиноподібного робота (відео)
Вчора, 20:44

HiTech

Маск відреагував на чутки про співпрацю з українською OnlyFans-моделлю у рекламі роботів
Маск відреагував на чутки про співпрацю з українською OnlyFans-моделлю у рекламі роботів
Вчений із США вигадав, як досліджувати космос за допомогою сонячних дзеркал
Вчений із США вигадав, як досліджувати космос за допомогою сонячних дзеркал
У Китаї стартували продажі людиноподібного робота (відео)
У Китаї стартували продажі людиноподібного робота (відео)
Японія першою у світі створюватиме людські ембріони зі стовбурових клітин, але є умова
Японія першою у світі створюватиме людські ембріони зі стовбурових клітин, але є умова
Глава OpenAI застеріг, що розмови з ChatGPT можуть бути використані в суді
Глава OpenAI застеріг, що розмови з ChatGPT можуть бути використані в суді
Комп’ютерний зір, обробка документів та автоматизація звернень: як Metinvest Digital використовує ШІ
Комп’ютерний зір, обробка документів та автоматизація звернень: як Metinvest Digital використовує ШІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2025
14K
Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні
5609
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5570
Це сталося вперше за багато років: Польща втратила частину території
4280
Ірпінська міськрада достроково припинила повноваження мера Маркушина

Новини

Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Сьогодні, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua