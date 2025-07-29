Маск відреагував на чутки про співпрацю з українською OnlyFans-моделлю у рекламі роботів

Ілон Маск спростував чутки про рекламу роботів Tesla з українською OnlyFans-моделлю

Відео за участі популярної української тіктокерки та OnlyFans-моделі Анни Малігон разом із гуманоїдним роботом Tesla Optimus викликало справжній ажіотаж у мережі. У соцмережах припускають, що це частина рекламної кампанії Tesla, а сама Малігон нібито стала «обличчям» просування робота. Однак засновник компанії Ілон Маск спростував цю інформацію. Про це повідомляє «Главком».

фото: maligoshik

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Ілон Маск відповів у соцмережі X (Twitter) на запитання про ймовірну співпрацю, написавши: «Поняття не маю, хто це».

Анна Малігон – українська блогерка та інфлюенсерка з Харкова, яка стрімко увірвалася в онлайн-простір завдяки TikTok та платформі OnlyFans. Вона народилась у 2000-х роках в Україні, а свою популярність почала здобувати в середині 2020-х, поєднуючи естетику глему з цифровим активізмом. Спершу її впізнавали за провокаційними відео в TikTok, згодом – за фотосесіями на OnlyFans, де вона виступає в образі еротичної кібер-моделі.

Нагадаємо, глава SpaceX і Tesla Ілон Маск восени 2022 року мало не зірвав український контрнаступ, обмеживши роботу супутникових терміналів Starlink на частині території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначають журналісти, мільярдер наказав старшому інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX зменшити покриття Starlink над частиною України, зокрема над Херсоном, який тоді був окупований. Так, було відключено щонайменше сотню терміналів Starlink. За словами захисників, через це вони зазнавали невдачі на лінії фронту та не змогли оточити потрібні позиції росіян.