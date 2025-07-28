У Туреччині роботодавці платитимуть за депортацію працівників-нелегалів

У минулому 2024 році у Туреччині було видано близько 301 тисячі дозволів на роботу іноземцям

Туреччина посилює заходи проти незаконної зайнятості іноземців

З 23 липня у Туреччині набула чинності постанова, згідно з якою роботодавці, які наймають іноземних громадян без дозволу на роботу, зобов'язані покрити всі витрати, пов'язані з їхньою депортацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Yeni Safak.

Згідно з документом, якщо мігрант відмовляється добровільно залишити країну, саме роботодавець оплачує його утримання та утримання членів його родини на строк до трьох місяців, включаючи проживання у центрах репатріації, медичну допомогу та транспортування.

У разі невиконання цього обов'язку витрати будуть примусово стягнуті через податкові органи на вимогу міграційної служби.

За даними Міністерства праці Туреччини, у 2024 році було видано близько 301 тис. дозволів на роботу іноземцям. Проте десятки тисяч мігрантів, зокрема з країн Центральної Азії, продовжують працювати без офіційного оформлення.

До слова, у червні 2025 року громадяни України посіли друге місце за кількістю придбаної нерухомості в Туреччині серед іноземних громадян. Про це свідчать свіжі дані Статистичного інституту Туреччини (TÜİK).Згідно з опублікованою інформацією, українці придбали 111 об’єктів нерухомості, поступившись лише росіянам, які традиційно залишаються головними іноземними інвесторами в турецький ринок житла.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче влаштувати зустріч російського диктатора Володимира Путіна і українського президента Володимира Зеленського у Стамбулі.

Раніше «Главком» писав, що у Туреччині стовпчики термометрів піднялись максимального рівня. У Туреччині зафіксовано новий температурний рекорд: у місті Силопі, провінція Ширнак, температура повітря досягла 50,5°.