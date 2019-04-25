Ни сцены, ни микрофона, ни гонорара: Лободу кинул организатор концертов в Прибалтике



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Светлана Лобода

Певица вынуждена была отменить концерт в Вильнюсе

Украинская певица Светлана Лобода записала видеообращение, в котором рассказала о том, что ее команду кинул организатор концертов.

По словам певицы, прилетев в Прибалтику артистку и ее команду ждал неприятный сюрприз.

«Никто и не догадывался, что два концерта в Риге и Талине, я и моя команда отработали абсолютно бесплатно, потому, что организатор, на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами.

Но мы приняли решение выступать на всех запланированных площадках, потому, что для меня самым важным является петь для вас», - так начала свое обращение к поклонникам артистка.

Но на этому сюрпризы не закончились. По приезду в Вильнюс, Лобода и ее команда обнаружили, что организатор не оплатил концертную площадку, свет и звук.

«Я готова была выйти на улицу и петь для вас без оборудования, но администрация города не позволила нам проведение подобного мероприятия. В связи с этим, мы просто вынуждены отменить оставшиеся концерты в Литве, сегодня Вильнюс, 27-го апреля - Клайпеда», - сказала артистка.

Также Лобода заявила, что приложит максимум усилий, что бы организатор концертов понёс уголовную ответственность.