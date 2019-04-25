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    Шоу-биз

    Ни сцены, ни микрофона, ни гонорара: Лободу кинул организатор концертов в Прибалтике

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    Светлана Лобода - Ни сцены, ни микрофона, ни гонорара: Лободу кинул организатор концертов в Прибалтике
    Светлана Лобода

    Певица вынуждена была отменить концерт в Вильнюсе

    Украинская певица Светлана Лобода записала видеообращение, в котором рассказала о том, что ее команду кинул организатор концертов.

    По словам певицы, прилетев в Прибалтику артистку и ее команду ждал неприятный сюрприз.

    «Никто и не догадывался, что два концерта в Риге и Талине, я и моя команда отработали абсолютно бесплатно, потому, что организатор, на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами. 
    Но мы приняли решение выступать на всех запланированных площадках, потому, что для меня самым важным является петь для вас», - так начала свое обращение к поклонникам артистка.

    Но на этому сюрпризы не закончились. По приезду в Вильнюс, Лобода и ее команда обнаружили, что организатор не оплатил концертную площадку, свет и звук.

    «Я готова была выйти на улицу и петь для вас без оборудования, но администрация города не позволила нам проведение подобного мероприятия. В связи с этим, мы просто вынуждены отменить оставшиеся концерты в Литве, сегодня Вильнюс, 27-го апреля - Клайпеда», - сказала артистка.

    Также Лобода заявила, что приложит максимум усилий, что бы организатор концертов понёс уголовную ответственность.

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