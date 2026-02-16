Головна Скотч Життя
Нардепка Янченко показала нового обранця після розлучення (фото)

Юлія Відміцька
Депутатка Галина Янченко оголосила про стосунки з підприємцем Юрієм Федоровим
фото: Facebook/Галина Янченко

Співачка публічно заявила про нові стосунки після розлучення

Народна депутатка Галина Янченко знайшла нові стосунки після розірвання шлюбу, що тривав 17 років. Нардепка поділилася у мережі світлиною з новим обранцем. Про це пише «Главком» із посиланням на допис депутатки.

Новим обранцем Галини Янченко став підприємець Юрій Федоров. Чоловік також є керівником та співзасновником «Харківського заводу засобів індивідуального захисту». Своє фото з коханим депутатка доповнила підписом: «Кохання - це… ловити кайф від спільних пригод. 365 днів на рік».

У 2023 році депутатка та ексголова фракції «Слуга народу» Галина Янченко розлучилася з Віктором Андрусівим після 17 років шлюбу. «Ось і все. Наша сім'я з Victor Andrusiv припинила своє існування. Вдячні один одному за 17 років спільного шляху. Рухаємося далі, але вже кожен своєю дорогою», – зазначила нардепка.

Галина Янченко та Віктор Андрусів були у шлюбі 17 років
Галина Янченко та Віктор Андрусів були у шлюбі 17 років
фото: Victor Andrusiv/Facebook

Ексчоловік нардепки Віктор Андрусів відомий як колишній радник голови Офісу президента та військовослужбовець. Подружжя виховувало у шлюбі двох дітей син Аскольда та дочку Афіну.

Як писав «Главком», Галина Янченко та Віктор Андрусів почали процес розлучення ще в листопаді 2022-го. Чоловік нардепки подав судовий позов про розлучення. У ньому він вказав: сімейне життя не склалось через відсутність порозуміння та розходження поглядів. Андрусів переконував суд, що він разом із дружиною Галиною зрозуміли: є зовсім різними людьми не тільки за характерами, але й за інтересами та поглядами на життя. Практично не розуміють один одного, не підтримують шлюбно-сімейних відносин, не ведуть спільного господарства, додав позивач.

Нагадаємо, що нардепка Галина Янченко написала заяву про вихід із партії «Слуга народу». За її словами, відповідне рішення вона ухвалила після нещодавнього скандалу з головою партії Оленою Шуляк, коли та прийшла в лікарню до бійця, що критикував її законопроєкт щодо містобудування.

