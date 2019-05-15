Николас Холт прокомментировал воссоединение с Дженнифер Лоуренс на съемках «Темного Феникса»



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Отношения Дженнифер Лоуренс и Николаса Холта начались на съемочной площадке фильма «Люди Икс: Первый класс» в 2010 году, а закончились три года спустя на съемках «Дней минувшего будущего»

Благодаря франшизе бывшим возлюбленным не раз приходилось пересекаться друг с другом. Так было и в случае с «Темным Фениксом», поэтому журналисты не удержались от вопроса, каким было воссоединение Холта и Лоуренс на этот раз.

У многих этот вопрос возник после очередного трейлера грядущего фильма, где герои актеров вместе отправляются на миссию в космос. Однако, судя по ответу Николаса, ждать взаимодействия между Зверем и Мистик на протяжении всего сюжета не стоит. «Это как вернуться в школу после летних каникул. В случае с этой франшизой реальность такова, что персонажей очень много, поэтому мы все объединялись на короткое время, а не снимались каждый день на протяжении четырех месяцев», — объяснил Холт.

Дороги бывших возлюбленных давно разошлись. Сейчас Николас Холт вместе с моделью Брайаной Холли воспитывают первенца, а Дженнифер Лоуренс с галеристом Куком Марони недавно отпраздновали помолвку и готовятся стать мужем и женой.

Увидеть актеров вместе на больших экранах можно будет в начале июня, когда состоится премьера фильма «Люди Икс: Темный Феникс».