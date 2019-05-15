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    Звездные гости бала Dior в Венеции: стильные фото

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    Звездные гости бала Dior в Венеции: стильные фото
    vogue.ua

    В честь 20-летнего юбилея фонда Venetian Heritage, который занимается сохранением венецианского культурного и исторического наследия, Christian Dior устроили в Венеции торжественный бал в барочном палаццо Лабиа

    Этот месяц крайне насыщен у модного Дома Dior. Сначала они организовали масштабное шоу в Марракеше, на котором Мария Грация Кьюри продемонстрировала новую круизную коллекцию Дома. Посвятила она ее культурному разнообразию нашего мира, а в огромный подиум превратила  руины замка-дворца Каср-аль-Бади.

    Затем презентовали новую сумку Montagne 30 из хромовой кожи теленка, редкого и благородного материала, украшена застежкой цвета желтого золота с инициалами CD и тисненой надписью, в которой увековечен адрес знаменитого парижского особняка, где бьется сердце Dior. 

    А теперь организовали костюмированный бал в Венеции. Tiepollo Ball был приурочен к старту Венецианской биеннале и посвящен 20-летию фонда Venetian Heritage, который занимается сохранением венецианского наследия.

    Tiepollo Ball стал попыткой Марии Грации Кьюри воссоздать легендарный Бал века, который бывший владелец дворца Карлос де Бейстеги устроил там в 1951 году. Тогда его гостями стали Сальвадор Дали и Кристиан Диор. 

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    vogue.ua
    Сиенна Миллер
    Сиенна Миллер
    Хэмиш Боулз
    Джон и Лавиния Элкан
    Эллен фон Унверт
    Мария Грация Кьюри
    Карли Клосс
    Моника Беллуччи
    Тильда Суинтон
    Дерек Бласберг и Даша Жукова
    Карли Клосс

    А в эти выходные среди облаченных в наряды Dior звезд были замечены Моника Беллуччи, Сиенна Миллер, Тильда Суинтон и многие другие.

    Джерело: vogue.ua

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