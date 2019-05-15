Звездные гости бала Dior в Венеции: стильные фото



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vogue.ua

В честь 20-летнего юбилея фонда Venetian Heritage, который занимается сохранением венецианского культурного и исторического наследия, Christian Dior устроили в Венеции торжественный бал в барочном палаццо Лабиа

Этот месяц крайне насыщен у модного Дома Dior. Сначала они организовали масштабное шоу в Марракеше, на котором Мария Грация Кьюри продемонстрировала новую круизную коллекцию Дома. Посвятила она ее культурному разнообразию нашего мира, а в огромный подиум превратила руины замка-дворца Каср-аль-Бади.

Затем презентовали новую сумку Montagne 30 из хромовой кожи теленка, редкого и благородного материала, украшена застежкой цвета желтого золота с инициалами CD и тисненой надписью, в которой увековечен адрес знаменитого парижского особняка, где бьется сердце Dior.

А теперь организовали костюмированный бал в Венеции. Tiepollo Ball был приурочен к старту Венецианской биеннале и посвящен 20-летию фонда Venetian Heritage, который занимается сохранением венецианского наследия.

Tiepollo Ball стал попыткой Марии Грации Кьюри воссоздать легендарный Бал века, который бывший владелец дворца Карлос де Бейстеги устроил там в 1951 году. Тогда его гостями стали Сальвадор Дали и Кристиан Диор.

А в эти выходные среди облаченных в наряды Dior звезд были замечены Моника Беллуччи, Сиенна Миллер, Тильда Суинтон и многие другие.

Джерело: vogue.ua